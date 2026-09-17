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Що буде з курсом долара і євро: банкір попередив про важливий нюанс 21-27 вересня

Юрій Берендій
17 вересня 2026, 18:44
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Валютний ринок найближчим часом залишатиметься під впливом попиту на іноземну валюту, дій НБУ, інфляційних процесів та стану міжнародних резервів.
Курс долара і євро - що зміниться на валютному ринку восени / Колаж: Главред, фото: УНІАН
Курс долара і євро - що зміниться на валютному ринку восени / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Долар прогнозують у межах 44,4-44,8 грн
  • Євро може триматися на рівні 51,5-52,5 грн
  • НБУ стримуватиме різкі коливання валют

Долар та євро наступного тижня, 21-27 вересня, можуть залишатися у визначених діапазонах, без різких стрибків. Долар на міжбанку торгуватиметься поблизу 44,4-44,8 грн, а євро - у межах 51,5-52,5 грн. Про це розповів Главреду директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

На динаміку валют впливатиме ціла низка чинників, зокрема потреби імпортерів, інфляція та ситуація в енергетиці. Водночас банкір не очікує різких змін котирувань у найближчі дні.

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"Наступного тижня ситуація на валютному ринку, найімовірніше, залишатиметься в межах тенденцій, що сформувалися протягом останніх кількох тижнів. Попри значну кількість факторів, які потенційно можуть посилювати попит на валюту, підстав очікувати якихось сенсаційних курсових змін поки немає", - зазначив Лєсовий.

На готівковому ринку прогноз також передбачає близькі значення. Долар може перебувати в коридорі 44,6-44,8 грн, а євро - 51,5-52,5 грн.

Окрему роль відіграватиме співвідношення попиту та пропозиції. За оцінкою банкіра, потреба у валюті може перевищувати її пропозицію приблизно на 15-20%, зокрема через закупівлю пального, енергетичного обладнання та інших критично важливих товарів.

"Головною особливістю валютного ринку й надалі буде стійка перевага попиту над пропозицією, яка може становити орієнтовно 15-20%. Її підживлюватимуть значні потреби імпортерів, передусім у пальному, енергетичному обладнанні та інших критично важливих товарах, а також певне бажання бізнесу завчасно "застрахуватися" від можливих курсових змін", - наголосив він.

При цьому значну частину тиску на гривню компенсуватиме Національний банк. У серпні регулятор продав на валютному ринку близько $4,82 млрд - у середньому понад $1,1 млрд на тиждень.

"Водночас саме Нацбанк і надалі залишатиметься головним гравцем ринку. У серпні обсяг валютних інтервенцій становив близько $4,82 млрд, тобто понад $1,1 млрд у середньому на тиждень. Завдяки цьому регулятор фактично компенсує значну частину дефіциту пропозиції валюти та не дозволяє локальним сплескам попиту швидко переходити в курсові стрибки", - сказав банкір.

Стійкість валютного ринку також залежатиме від запасу міжнародних резервів. На початку вересня вони становили близько $48,7 млрд, що відповідає приблизно чотирьом місяцям майбутнього імпорту. До кінця року НБУ очікує їх збільшення приблизно до $70 млрд завдяки міжнародній фінансовій допомозі.

Окремим ризиком залишається інфляція. У серпні споживчі ціни зросли лише на 0,1% за місяць, однак річний показник уже сягнув 8,1%. За прогнозом НБУ, до кінця року інфляція може наблизитися до 10%.

"Саме тому восени варто уважно стежити за тим, наскільки швидко у споживчих цінах почнуть проявлятися додаткові витрати, пов’язані з логістикою, енергетикою та наслідками нових атак. НБУ очікує, що до кінця року інфляція може наблизитися до 10%, і саме її подальша динаміка багато в чому визначатиме як фінансові очікування населення, так і потенційний попит на валюту", - попередив Лєсовий.

Водночас високі гривневі ставки можуть стримувати надмірний попит на іноземну валюту. Облікова ставка НБУ становить 15,5%, максимальні ставки за окремими депозитними програмами сягають 17,5% річних, а дохідність гривневих ОВДП залежно від строку становить близько 15,2-16,5%.

За таких умов банкір радить не зосереджувати всі заощадження лише на одному інструменті.

"Тому за відносно стриманої курсової динаміки просте скуповування валюти вже не виглядає безальтернативним способом збереження коштів. Більш зваженим рішенням може залишатися диверсифікація: частину заощаджень доцільно тримати у гривневих інструментах, частину - у доларах та євро, а певний обсяг залишати в готівці", - зазначив Лєсовий.

Окрім самого діапазону котирувань, банкір навів орієнтири щодо щоденної динаміки та різниці між курсами купівлі й продажу. На міжбанку коливання протягом дня очікуються в межах 0,05-0,15 грн, у комерційних банках - до 0,1-0,2 грн, а в обмінних пунктах - до 0,3 грн.

Різниця між курсами купівлі та продажу також залишатиметься відносно невеликою. На міжбанку вона може становити до 0,15 грн за долар і до 0,2 грн за євро. У комерційних банках спред прогнозується на рівні 0,5-0,6 грн за долар та 0,8-1 грн за євро, тоді як в обмінних пунктах - 0,6-1 грн за долар і 1-1,3 грн за євро.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

На готівковому ринку різниця між курсами купівлі в різних установах може становити 0,2-0,3 грн за долар і 0,3-0,5 грн за євро в комерційних банках. В обмінних пунктах цей показник очікується на рівні 0,3-0,5 грн за долар та 0,5-0,7 грн за євро.

Щодо курсів продажу, то в комерційних банках різниця може становити 0,1-0,2 грн за долар та 0,2-0,3 грн за євро. В обмінних пунктах - 0,3-0,5 грн за долар і до 0,5 грн за євро.

При цьому середня різниця між котируваннями міжбанку та готівкового ринку, залежно від валюти, прогнозується на рівні 0,1-0,15 грн. Середні тижневі курсові відхилення можуть сягати 1-1,5% від початкового значення курсу на початку тижня.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше писав Главред, народний депутат Ярослав Железняк повідомив про закладений у проєкт державного бюджету на 2027 рік прогнозований курс долара. Згідно з документом, уряд очікує, що на кінець 2027 року курс становитиме 48,3 грн за долар, тоді як середньорічний показник прогнозують на рівні 47,1 грн.

Водночас Національний банк наразі стримує зростання курсу завдяки валютним інтервенціям із міжнародних резервів. За даними за серпень, регулятор продав на міжбанківському валютному ринку близько $4,85 млрд, що становило приблизно 5% золотовалютних резервів.

Станом на 17 вересня офіційний курс НБУ становив 44,60 грн за долар і 51,45 грн за євро. За добу американська валюта подешевшала приблизно на 4 копійки, а європейська - на близько 6 копійок.

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Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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