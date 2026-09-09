У Путіна назвали місце нових переговорів і виставили умову для завершення війни

Помічник Путіна заявив, що мирні переговори щодо війни можуть відновити у тристоронньому форматі.

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Володимир Путін, Дональд Трамп, Володимир Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Переговори можуть відновити у форматі Україна-США-РФ

Можливе місце зустрічі - Абу-Дабі

РФ вимагає від США припинити допомогу Україні

Переговорний процес щодо війни в Україні за участі Києва та Вашингтона може відновитися у тристоронньому форматі. Нова зустріч може відбутися в Абу-Дабі. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков у коментарі росЗМІ.

За його словами, між сторонами наразі зберігаються певні контакти, а також обговорюється можливість повернення до повноцінної тристоронньої взаємодії.

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"Якісь контакти є, але зараз йдеться про відновлення переговорного процесу з Україною, який раніше мав місце. І це ми обговорювали також з американськими колегами, тож, можливо, цей процес відновиться у тристоронньому форматі", - заявив Ушаков.

Він також припустив, що у разі відновлення переговорів нові зустрічі можуть проходити в Абу-Дабі. За словами Ушакова, представники Росії та України вже зустрічалися там, тому переговори можна продовжити в цьому місті.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Водночас Москва висунула Вашингтону чергову вимогу. Ушаков заявив, що США нібито мають повністю припинити допомогу Україні, після чого, на думку Кремля, врегулювання війни могло б відбутися швидше. Він також підтвердив, що американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не передавали Росії так звану дорожню карту щодо України, про яку раніше говорив держсекретар США Марко Рубіо.

Окремо Ушаков розповів, що під час телефонної розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом 8 вересня обговорювалося питання врегулювання війни проти України. Водночас конкретних домовленостей він не назвав.

Як на переговори вплинув візит спецпредставників Трампа - пояснення експерта

Політолог Ігор Рейтерович в інтерв'ю "Фактам" заявив, що візит спецпредставників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва став радше підготовкою до відновлення переговорів, ніж зустріччю з конкретними домовленостями.

За його словами, американські представники під час поїздки оцінювали ситуацію та можливості повернення до дипломатичного процесу. Йшлося, зокрема, про потенційне відновлення переговорів у тристоронньому або розширеному форматі.

"Для американців - це більше можливість проаналізувати ситуацію та визначити можливості відновлення переговорів у тристоронньому або чотиристоронньому форматі", - пояснив Рейтерович.

Політолог вважає, що після візиту шанси на проведення нових переговорів зросли, однак очікувати швидкого прориву не варто.

Мирні переговори - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори в Москві щодо подальших кроків у врегулюванні війни в Україні. Вони вели перемовини у ширшому форматі з участю представників Ради національної безпеки, Держдепартаменту та Міністерства фінансів.

Президент Володимир Зеленський провів наступного дня зустріч із представниками США. Сторони охарактеризували переговори як змістовні та заявили про готовність продовжувати роботу. За підсумками першої частини було зазначено, що до обговорень приєднаються Велика Британія, Франція та Німеччина.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков підтвердив 8 вересня, що відбувалася телефонна розмова між президентами щодо врегулювання війни в Україні. Він повідомив, що розмова тривала близько години і торкалася поїздок представників США до Москви та Києва.

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Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

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