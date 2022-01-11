У Конгресі США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс"

Україну пропонують оголосити країною "НАТО-плюс" / УНІАН

У США конгресмени від Республіканської партії планують внести законопроєкт про оголошення України країною "НАТО-плюс".

Цей же документ може запустити перевірку, за результатами якої Росію можуть оголосити спонсором тероризму.

Головним ініціатором законопроєкту виступив провідний республіканець в комітеті Палати представників з міжнародних справ Майкл Маккол. За його словами, дипломатія має небагато шансів на успіх, якщо до неї не підходити з позиції сили, пише "Голос Америки".

"Володимир Путін повинен взяти до відома, що Конгрес не потерпить відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших наших союзників і партнерів по НАТО в Центральній і Східній Європі", – наголосив Маккол.

Якщо Україну оголосять країною "НАТО-плюс", вона матиме змогу отримати більше військової і дипломатичної підтримки. Цей законопроєкт збільшить фінансування поставок летальної допомоги Україні і дозволить їй закупляти за швидшою процедурою деякі американські оборонні товари і послуги.

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Крім цього, документ передбачає введення санкцій проти "Північного потоку-2", які зроблять неможливим його запуск. Також законопроєкт пропонує відкинути пропозицію Кремля про введення мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності.

Переговори Заходу і Росії щодо безпеки

Російське Міністерство закордонних справ 17 грудня оприлюднило два документи – проєкт договору США та РФ щодо безпеки і проєкт угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії і НАТО. Москва хоче, щоб Вашингтон гарантував невступ України до НАТО і нерозширення Північноатлантичного альянсу на схід.

У США у відповідь на оприлюднення таких документів заявили, що не домовлятимуться з Росією щодо безпеки без участі Євросоюзу і країн-союзників. При цьому в НАТО у свою чергу наголосили, що до таких перемовин потрібно долучити європейських союзників, серед яких Україна.

У понеділок, 10 січня, уже відбулися перемовини щодо безпеки між США та Росією. За їх підсумками у США оголосили, що Вашингтон не має наміру поступатися Москві в стратегічно важливих питаннях і готовий до жорстких санкцій щодо Росії.

У середу, 12 січня, відбудеться Рада НАТО-Росія. Перед цим представники НАТО поспілкувалися із представниками України. Під час діалогу з Росією країни західного світу мають намір обговорити питання безпеки у Європі, прозорість військової активності, зниження ризиків і контролю над озброєнням. Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що будь-який змістовний діалог має відбуватися за умови консультацій з Україною.

13 січня очікуються консультації за лінією ОБСЄ.

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