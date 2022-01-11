УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

У Конгресі США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс"

11 січня 2022, 17:15

У разі прийняття пропонованого законопроєкту, Україна зможе отримати більше військової і дипломатичної підтримки.

Україну пропонують оголосити країною "НАТО-плюс" / УНІАН

У США конгресмени від Республіканської партії планують внести законопроєкт про оголошення України країною "НАТО-плюс".

Цей же документ може запустити перевірку, за результатами якої Росію можуть оголосити спонсором тероризму.

Головним ініціатором законопроєкту виступив провідний республіканець в комітеті Палати представників з міжнародних справ Майкл Маккол. За його словами, дипломатія має небагато шансів на успіх, якщо до неї не підходити з позиції сили, пише "Голос Америки".

"Володимир Путін повинен взяти до відома, що Конгрес не потерпить відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших наших союзників і партнерів по НАТО в Центральній і Східній Європі", – наголосив Маккол.

Якщо Україну оголосять країною "НАТО-плюс", вона матиме змогу отримати більше військової і дипломатичної підтримки. Цей законопроєкт збільшить фінансування поставок летальної допомоги Україні і дозволить їй закупляти за швидшою процедурою деякі американські оборонні товари і послуги.

Реклама

Крім цього, документ передбачає введення санкцій проти "Північного потоку-2", які зроблять неможливим його запуск. Також законопроєкт пропонує відкинути пропозицію Кремля про введення мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності.

Переговори Заходу і Росії щодо безпеки

Російське Міністерство закордонних справ 17 грудня оприлюднило два документи – проєкт договору США та РФ щодо безпеки і проєкт угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії і НАТО. Москва хоче, щоб Вашингтон гарантував невступ України до НАТО і нерозширення Північноатлантичного альянсу на схід.

У США у відповідь на оприлюднення таких документів заявили, що не домовлятимуться з Росією щодо безпеки без участі Євросоюзу і країн-союзників. При цьому в НАТО у свою чергу наголосили, що до таких перемовин потрібно долучити європейських союзників, серед яких Україна.

У понеділок, 10 січня, уже відбулися перемовини щодо безпеки між США та Росією. За їх підсумками у США оголосили, що Вашингтон не має наміру поступатися Москві в стратегічно важливих питаннях і готовий до жорстких санкцій щодо Росії.

У середу, 12 січня, відбудеться Рада НАТО-Росія. Перед цим представники НАТО поспілкувалися із представниками України. Під час діалогу з Росією країни західного світу мають намір обговорити питання безпеки у Європі, прозорість військової активності, зниження ризиків і контролю над озброєнням. Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що будь-який змістовний діалог має відбуватися за умови консультацій з Україною.

13 січня очікуються консультації за лінією ОБСЄ.

Вас також може зацікавити:

viber
НАТО новини США членство в НАТО Північноатлантичний альянс новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У Конгресі США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс"». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Залучите в будинок біду: які речі не можна показувати гостямЗалучите в будинок біду: які речі не можна показувати гостям Гороскоп Таро на тиждень 10-16 січня: Близнюкам - труднощі, Терезам - серйозні зміни, Козерогам - успіхГороскоп Таро на тиждень 10-16 січня: Близнюкам - труднощі, Терезам - серйозні зміни, Козерогам - успіх Що потрібно їсти для нормального холестерину в тілі - коментар вченихЩо потрібно їсти для нормального холестерину в тілі - коментар вчених Заморозить до -23°: українцям дали крижаний прогноз і назвали датиЗаморозить до -23°: українцям дали крижаний прогноз і назвали дати Цукор різко подорожчає: українцям назвали нову цінуЦукор різко подорожчає: українцям назвали нову ціну
17:20

"Таких високих цін палива в Україні ще не було": експерт назвав нову вартість бензину і ДП

17:15

У Конгресі США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс"Відео

17:11

"Велике будівництво": на вантовому мосту у Запоріжжі поклали асфальт

17:08

68-річна Олена Проклова після інсульту готується до операції на мозку

16:49

Вирок для НАТО: Єрмак висловився про можливе вторгнення Росії в УкраїнуВідео

Реклама
16:40

Навіщо потрібно пити кислі напої після свят: відповідь нарколога

16:34

Багата кутя на Старий Новий рік 2022: найпростіший рецептВідео

16:24

Нові способи кібершахрайства і рекордний збиток: IT-експерти підвели підсумки 2021 року

16:11

"Велике будівництво": у Тернополі завершився ремонт об’їзної дороги

16:05

Омікроном до кінця зими заразиться пів Європи – ВООЗВідео

16:04

Гречка, цукор та вода "за талонами": держава має намір "рятувати" українців у розпал кризиВідео

16:02

Нікчемний галас у ЗМІ: "Цитрус" зробив заяву щодо позову про припинення роботи сайту новости компании

15:52

Як українці дивилися телебачення у грудні 2021 року: огляд BIG DATA UA

15:51

Харатьян - не ворог народу: Оксана Байрак заступилася за актора, якому заборонили в'їзд в Україну

15:45

Ціни стали захмарними: як змінилася вартість купівлі та оренди нерухомостіВідео

15:22

На зарплати поліції додатково виділили 1 млрд - МонастирськийВідео

15:12

"Це безпечно": в Україні обдумують введення COVID-вакцинації для дітей від 5 роківВідео

14:49

Дрібне хуліганство по-великому: у Маріуполі чоловік напаскудив на ковзанку

14:48

Наталія Орейро в металевому корсеті злякала фанатів хворобливою худорбою

14:34

Путін відклав вторгнення в Україну до весни - The New York TimesВідео

Реклама
14:31

"Чекаємо на нову хвилю": у МОЗ оцінили обстановку в Україні через штам Омікрон

14:30

Названо найкорисніший сік - він незамінний взимку і влітку

14:27

РФ перекидає військові вертольоти до кордонів України – The New York TimesВідео

14:17

В Одеській області шестикласник "замінував" магазин: матері світить штраф

14:10

Гороскоп Таро для Козерогів на 2022 рік обіцяє їм кар'єрне зростання та глобальні зміниВідео

14:01

До "діда Лук'яна" Порошенко не відправитьсяПогляд

13:54

"Нападете - отримаєте проміж ніг": колишній польський міністр жорстко вилаяв агресію Росії

13:14

Ціни в 2 рази більше імпортних: українцям доведеться переплачувати за вітчизняні овочіВідео

13:08

Чому екотерористи атакують прибутковий бізнес: пояснення юриста

13:00

Гороскоп на завтра, 12 січня 2022: Тільцям – втрати, Левам – віщі сни, Стрільцям - ревнощіВідео

12:44

У Києві побили та пограбували відомого телеведучого, який вів дебати Порошенка і ЗеленськогоВідео

12:39

Тоня Матвієнко показала рідкісні знімки з 23-річною дочкою від першого шлюбу

12:37

Гривня на порозі коливань: аналітики назвали причинуВідео

12:31

"Я хочу жити": американцю вперше в медицині пересадили серце свиніВідео

12:14

Учені відкрили гормон, який може зробити прорив у лікуванні діабету

11:40

Все піде навперейми: астролог назвала найнебезпечніші дні ретроградного Меркурія 2022Відео

11:28

Врятував водія і пасажирів маршрутки: підліток з Мелітополя став національним героємВідео

10:59

Євген Кошовий знову одружився - перші фото церемонії

10:57

"Рвана рана, кров хлюпала": подробиці смерті поліцейського від іклів кабана під ЖитомиромВідео

10:26

П'яного митника, який вбив 21-річну дівчину і втік з місця ДТП, закрили у СІЗО

Реклама
10:24

Коли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати біду

10:03

Двох доз COVID-вакцини "недостатньо" для захисту від Омікрону: в Pfizer розробляють новий препарат

09:43

"Путін серйозно хворий, його дні полічені": мольфарка видала похмурий прогноз щодо президента РФВідео

09:28

Токаєв оголосив про завершення місії ОДКБ в КазахстаніВідео

09:23

Коли щедрують у 2022 в Україні: щедрівки для дітей та дорослихВідео

09:21

Зараження коронавірусом можна уникнути: вчені винайшли простий спосібВідео

09:00

Україна на міжнародній арені в 2022 році: чого чекати від друзів і ворогів

09:00

Стабільність гривні або долар по 50: що буде з курсом в 2022 році

08:56

США "по-тихому" виділили Україні 200 млн доларів військової допомоги - CNN

08:44

Комаровський розвінчав популярні міфи про добову норму водиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти