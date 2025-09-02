Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Молюсь": з'явилась тривожна заява радника Трампа на фоні чуток про його смерть

Юрій Берендій
2 вересня 2025, 19:21оновлено 2 вересня, 20:09
926
Перед зверненням президента США Дональда Трампа в Білому домі його особистий духовний радник Марк Бернс неоднозначно заявив, що "молиться за нього".
'Молюсь': з'явилась тривожна заява радника Трампа на фоні чуток про його смерть
З'явилась тривожна заява радника Трампа на фоні чуток про його смерть / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео, Donald J. Trump/Facebook

Про що йдеться у матеріалі:

  • Марк Бернс заявив, що "молиться за Трампа"
  • Чутки про можливу хворобу президента США ширяться вже кілька днів

Особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс зробив неоднозначну заяву на фоні чуток про можливу хворобу глави Білого дому. Відповідний допис він опублікував у соціальній мережі X.

"Молюся за вас, пане президенте Дональде Трамп", - написав він.

відео дня
'Молюсь': з'явилась тривожна заява радника Трампа на фоні чуток про його смерть
/ Фото: скріншот

Що відомо про звернення Трампа 2 вересня

Білий дім оголосив, що президент США Дональд Трамп 2 вересня зробить офіційну заяву, яку транслюватимуть провідні ЗМІ.

Згідно з розкладом для преси на вівторок, 2 вересня, виступ відбудеться о 14:00 за вашингтонським часом (21:00 за Києвом) в Овальному кабінеті. Це буде перша публічна поява Трампа після кількох днів відсутності, яка вже привернула увагу медіа та політичних експертів.

Як повідомив телеканал Fox News із посиланням на речницю Білого дому Каролін Левітт, виступ президента стосуватиметься питань Пентагону.

Як реагує Трамп на чутки про свою "смертельну хворобу"

Президент США Дональд Трамп прокоментував чутки про свою смерть, запевнивши у соцмережі Truth Social, що почувається добре.

"У житті не почувався краще", - написав Трамп 1 вересня.

Поширення таких чуток сталося через тимчасову відсутність Трампа на публіці наприкінці серпня, коли деякі ЗМІ повідомляли про нібито виявлену у нього смертельну хворобу.

Що відомо про чутки щодо "смерті Трампа"

Фраза "Трамп мертвий" почала з’являтися у трендах через кілька днів після того, як 27 серпня в інтерв’ю USA Today Венса запитали, чи готовий він стати президентом у разі "жахливої трагедії". Венс запевнив, що 79-річний Трамп енергійний та у хорошій формі, проте зазначив, що непередбачені події виключати не можна.

"Він остання людина, яка телефонує вночі, і він перша людина, яка прокидається, і перша людина, яка телефонує вранці. Так, жахливі трагедії трапляються. Але я впевнений, що президент Сполучених Штатів у хорошій формі, дослужить решту свого терміну та зробить великі справи для американського народу. І якщо, не дай Боже, станеться жахлива трагедія, я не можу уявити собі кращого навчання на робочому місці, ніж те, яке я отримав за останні 200 днів", – сказав Венс USA Today.

Ця обережна ремарка про можливу "трагічну подію" швидко спричинила хвилю домислів і, ймовірно, стала поштовхом для появи тренду "Трамп мертвий".

Журналісти також відзначають, що на останніх публічних заходах у Трампа були помітні гематоми на руках. Наприклад, під час гри у гольф із колишнім бейсболістом Роджером Клеменсом він з’явився з новим синцем, який раніше Трамп намагався приховати пудрою.

У Білому домі пояснили, що синці можуть бути наслідком численних рукостискань та прийому аспірину, який викликає подібні ефекти. Прессекретарка Кароліна Лівітт запевнила, що загрози для здоров’я немає. Крім того, у президента діагностовано хронічну венозну недостатність – хворобу, яка не є смертельною, але може спричиняти набряки та появу синців.

Інші новини:

Про персону: Марк Бернс

Американський євангельський служитель, телеєвангеліст і політик, який є пастором Harvest Praise & Worship Center у Південній Кароліні. Він був раннім прихильником Дональда Трампа під час президентських виборів у Сполучених Штатах 2016 року, а до 2023 року був членом правління організації Пастори за Трампа. Співзасновник телевізійної мережі NOW.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Дональд Трамп Трамп новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вибухи в Києві: РФ атакує столицю дронами, є загроза масованого ракетного удару

Вибухи в Києві: РФ атакує столицю дронами, є загроза масованого ракетного удару

19:53Війна
"Молюсь": з'явилась тривожна заява радника Трампа на фоні чуток про його смерть

"Молюсь": з'явилась тривожна заява радника Трампа на фоні чуток про його смерть

19:21Світ
У двох областях литимуть грозові дощі: синоптики попереджають про негоду

У двох областях литимуть грозові дощі: синоптики попереджають про негоду

18:42Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Білий дім анонсував важливу заяву Трампа: коли виступить президент США

Білий дім анонсував важливу заяву Трампа: коли виступить президент США

Навіщо Кремль показав ролик із Януковичем: в ISW розкрили задум Путіна

Навіщо Кремль показав ролик із Януковичем: в ISW розкрили задум Путіна

Карта Deep State онлайн за 2 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гарні новини та потік удачі: на п’ятьох знаків зодіаку чекає талан 2 вересня

Гарні новини та потік удачі: на п’ятьох знаків зодіаку чекає талан 2 вересня

З самого ранку вибухи: Росія атакує центр Києва Шахедами

З самого ранку вибухи: Росія атакує центр Києва Шахедами

Останні новини

20:09

Народила в 22 і залишила батькам: Аліна Гросу розкрила правду про молодшого брата

19:58

Простодушний пес влаштував переполох посеред ночі й розчулив Мережу несподіваною реакцієюВідео

19:53

Вибухи в Києві: РФ атакує столицю дронами, є загроза масованого ракетного удару

19:21

"Молюсь": з'явилась тривожна заява радника Трампа на фоні чуток про його смерть

19:06

Із чого насправді роблять маргарин: несподівана відповідь вразить просто наповалВідео

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
18:53

Граціозна Варвара Кошова поділилася особистим

18:52

Не лише штраф а навіть втрата прав: в Україні водіїв почали суворо карати за фари

18:44

Зелене світло не означає "їдь": автоінструктор попередив про неочевидну помилкуВідео

18:42

У двох областях литимуть грозові дощі: синоптики попереджають про негоду

Реклама
18:39

"Почнеться соціальний вибух, військових не зупинити": названо умову бунтів в РФ

18:18

"Україна сама винна": Путін готує виправдання перед новим терором

18:05

"Убило відразу, на моїх очах": Дімопулос показала, в яку ситуацію потрапив її син

18:02

Передумав: Євген Клопотенко заговорив про одруження і нове кохання

18:01

Дві прикмети, яких варто дотримуватися: свято 3 вересня

17:56

Картоплю категорично не можна зберігати з одним овочем: у чому фатальна помилкаВідео

17:55

Спонсорує ЗСУ: Валерій Меладзе на межі втрати російського громадянстваВідео

17:45

Запаси уже на мінімумі: ціна на важливий продукт різко зросте в кінці 2025-го

17:44

В якому віці люди найнещасніші та найщасливіші — дослідження вчених здивує

17:16

ЗСУ успішно контратакують біля великого міста: розвідка оцінила дії росіян

17:00

Переговори Зеленського з лідерами Європи - названо основні теми зустрічі

Реклама
16:59

Багато хто використовує холодильник неправильно: які продукти не можна заморожуватиВідео

16:34

Пишні бали, дуелі та авантюри: як у "Замку Радомисль" знімають серіал "Виговський"

16:25

"Велика китайська стіна" по-українськи - де знаходиться найдовший в світі будинокВідео

16:19

"Спіймала зірку": Тіна Кароль потрапила у скандал через ігнорування фанатівВідео

16:15

"В нього є три завдання": у Зеленського жорстко відреагували на заяви Путіна в Китаї

15:58

"Втілення отрути": Netflix уперше показав образ Леді Гаги в серіалі "Венздей"

15:58

Чоловіки здивуються, жінки оцінять: навіщо в трусах кишенька і чому вона важлива

15:34

В Україні відчутно подорожчає продукт першої необхідності: які будуть ціни

15:20

"Я люблю Україну" повертається: новий сезон улюбленого родинного шоу знову на ТЕТВідео

15:11

Ердоган поставив крапку у питанні зустрічі Зеленського і Путіна

14:56

Найкращий дзвінок будильника: ідеальний варіант для бадьорого ранку та енергійного дняВідео

14:49

"Трамп не обіцяв": аналітик пояснив, яким буде економічний тиск США на РФ

13:55

Рахунок за комуналку помітно "схудне": хитрий фокус заощадить купу грошейВідео

13:54

Суд обирає запобіжний захід убивці Парубія: перші заяви підозрюваного

13:53

Путін цинічно виправдав війну в Україні і видав порцію абсурду про НАТО і ЄСВідео

13:51

Україні нададуть гарантії безпеки, але є нюанс: Стубб назвав умову

13:30

Взяли у Гаррі найкраще: Меган Маркл опублікувала рідкісні фото дітей

13:25

Жінка обрала дивне ім'я доньки: друзі впевнені, що воно зіпсує життя дитині

13:20

Шикарні котлети без м'яса за лічені хвилини - вся сім'я буде ситаВідео

12:59

Помер зірка "Танцюючого з вовками" і "Сутінків" - актор Грем Грін

Реклама
12:51

ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині - там замайорів укряїнський стяг

12:29

"Ми виросли в Україні": путіністка Лоліта змінила позицію

12:24

Пішла до школи: який вигляд має молодша донька Анастасії Заворотнюк

12:23

Буде готовий до приходу гостей: рецепт дуже смачного сирного пирога за 15 хвилин

12:09

Франція готується до великої війни, лікарні вже отримали наказ - Le Figaro

12:08

Чому 3 вересня не можна сваритися і злословити: яке церковне свято

12:06

Росіянам спростять поїздки до Китаю: КНР відкриє безвіз на рік

11:58

"Важко це робити": Потап поскаржився на бюрократію в Україні

11:36

Є що приховувати: чотири знаки зодіаку, у яких багато секретів

11:33

"Скоро війна буде": в Донецьку почалися серйозні сутички, в чому причина

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти