'Молюсь': з'явилась тривожна заява радника Трампа на фоні чуток про його смерть

Перед зверненням президента США Дональда Трампа в Білому домі його особистий духовний радник Марк Бернс неоднозначно заявив, що "молиться за нього".

З'явилась тривожна заява радника Трампа на фоні чуток про його смерть / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео, Donald J. Trump/Facebook

Марк Бернс заявив, що "молиться за Трампа"

Чутки про можливу хворобу президента США ширяться вже кілька днів

Особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс зробив неоднозначну заяву на фоні чуток про можливу хворобу глави Білого дому. Відповідний допис він опублікував у соціальній мережі X.

"Молюся за вас, пане президенте Дональде Трамп", - написав він.

/ Фото: скріншот

Що відомо про звернення Трампа 2 вересня

Білий дім оголосив, що президент США Дональд Трамп 2 вересня зробить офіційну заяву, яку транслюватимуть провідні ЗМІ.

Згідно з розкладом для преси на вівторок, 2 вересня, виступ відбудеться о 14:00 за вашингтонським часом (21:00 за Києвом) в Овальному кабінеті. Це буде перша публічна поява Трампа після кількох днів відсутності, яка вже привернула увагу медіа та політичних експертів.

Як повідомив телеканал Fox News із посиланням на речницю Білого дому Каролін Левітт, виступ президента стосуватиметься питань Пентагону.

Як реагує Трамп на чутки про свою "смертельну хворобу"

Президент США Дональд Трамп прокоментував чутки про свою смерть, запевнивши у соцмережі Truth Social, що почувається добре.

"У житті не почувався краще", - написав Трамп 1 вересня.

Поширення таких чуток сталося через тимчасову відсутність Трампа на публіці наприкінці серпня, коли деякі ЗМІ повідомляли про нібито виявлену у нього смертельну хворобу.

Що відомо про чутки щодо "смерті Трампа"

Фраза "Трамп мертвий" почала з’являтися у трендах через кілька днів після того, як 27 серпня в інтерв’ю USA Today Венса запитали, чи готовий він стати президентом у разі "жахливої трагедії". Венс запевнив, що 79-річний Трамп енергійний та у хорошій формі, проте зазначив, що непередбачені події виключати не можна.

"Він остання людина, яка телефонує вночі, і він перша людина, яка прокидається, і перша людина, яка телефонує вранці. Так, жахливі трагедії трапляються. Але я впевнений, що президент Сполучених Штатів у хорошій формі, дослужить решту свого терміну та зробить великі справи для американського народу. І якщо, не дай Боже, станеться жахлива трагедія, я не можу уявити собі кращого навчання на робочому місці, ніж те, яке я отримав за останні 200 днів", – сказав Венс USA Today.

Ця обережна ремарка про можливу "трагічну подію" швидко спричинила хвилю домислів і, ймовірно, стала поштовхом для появи тренду "Трамп мертвий".

Журналісти також відзначають, що на останніх публічних заходах у Трампа були помітні гематоми на руках. Наприклад, під час гри у гольф із колишнім бейсболістом Роджером Клеменсом він з’явився з новим синцем, який раніше Трамп намагався приховати пудрою.

У Білому домі пояснили, що синці можуть бути наслідком численних рукостискань та прийому аспірину, який викликає подібні ефекти. Прессекретарка Кароліна Лівітт запевнила, що загрози для здоров’я немає. Крім того, у президента діагностовано хронічну венозну недостатність – хворобу, яка не є смертельною, але може спричиняти набряки та появу синців.

Про персону: Марк Бернс Американський євангельський служитель, телеєвангеліст і політик, який є пастором Harvest Praise & Worship Center у Південній Кароліні. Він був раннім прихильником Дональда Трампа під час президентських виборів у Сполучених Штатах 2016 року, а до 2023 року був членом правління організації Пастори за Трампа. Співзасновник телевізійної мережі NOW.

