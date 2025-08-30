Дивні плями на руках і скасовані виступи: в Мережі заговорили про смерть Трампа

Головне:
- Що криється за синцями Трампа та зникненням з публіки
- Навіщо віцепрезидент Венс заговорив про заміну Трампа
У США активно поширюються чутки щодо можливих проблем зі здоров’ям президента Дональда Трампа. Главред пояснює, що поштовхом стали помітні синці на його руках, триденна відсутність у публічному просторі та раптове скасування кількох виступів.
Додатковий резонанс викликала заява віцепрезидента Джея Ді Венса, який в інтерв’ю підкреслив, що готовий "у разі чогось страшного" взяти на себе повноваження глави держави. Водночас він наголосив, що Трамп перебуває у хорошій фізичній формі й налаштований завершити свій президентський термін.
На фоні чуток увагу привернув і так званий "піцаметр" - неформальний індикатор політичної напруги, який ґрунтується на різкому зростанні попиту на доставку їжі біля урядових будівель. За повідомленнями американських ЗМІ, продаж піци у закладі поруч із Білим домом зріс на 476%.
Журналісти також зазначають, що на останніх публічних заходах у Трампа було видно гематоми на руках. Наприклад, під час гри у гольф із колишнім бейсболістом Роджером Клеменсом він з’явився з новим синцем. У минулому Трамп намагався маскувати подібні сліди пудрою.
У Білому домі пояснили, що синці можуть бути наслідком численних рукостискань та прийому аспірину, який здатен викликати подібні побічні ефекти. Прессекретарка Кароліна Лівітт запевнила, що ситуація не становить загрози.
Крім того, у президента діагностовано хронічну венозну недостатність - захворювання, яке не несе смертельної небезпеки, але може призводити до набряків та синців.
Дональд Трамп - останні новини
Financial Times писало про те, що президент США Дональд Трамп нібито запропонував розмістити китайських миротворців в Україні після закінчення війни. Ця пропозиція, за даними видання, відповідає ідеї, яку раніше висував Володимир Путін, писав Главред.
Також нещодавно у Трампа зробили заяву, чи є загроза захоплення РФ усієї України. Сполучені Штати зацікавлені у збереженні територіальної цілісності України в рамках можливої мирної угоди. Віце-президент США Джей Ді Венс розповів, що разом з Дональдом Трампом провів кілька продуктивних розмов з українським президентом Володимиром Зеленським.
Раніше також стало зрозуміло, які гарантії безпеки для України просять у Трампа. Саме це питання порушувалося на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з європейськими військовими представниками.
