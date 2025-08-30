Дивні плями на руках і скасовані виступи: в Мережі заговорили про смерть Трампа

Чутки пов’язані з появою синців на його руках, триденною відсутністю на публіці та скасуванням виступів.

https://glavred.net/world/strannye-pyatna-na-rukah-i-otmenennye-vystupleniya-v-seti-zagovorili-o-smerti-trampa-10693985.html Посилання скопійоване

Трамп, синяки / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

Що криється за синцями Трампа та зникненням з публіки

Навіщо віцепрезидент Венс заговорив про заміну Трампа

У США активно поширюються чутки щодо можливих проблем зі здоров’ям президента Дональда Трампа. Главред пояснює, що поштовхом стали помітні синці на його руках, триденна відсутність у публічному просторі та раптове скасування кількох виступів.

Додатковий резонанс викликала заява віцепрезидента Джея Ді Венса, який в інтерв’ю підкреслив, що готовий "у разі чогось страшного" взяти на себе повноваження глави держави. Водночас він наголосив, що Трамп перебуває у хорошій фізичній формі й налаштований завершити свій президентський термін.

відео дня

На фоні чуток увагу привернув і так званий "піцаметр" - неформальний індикатор політичної напруги, який ґрунтується на різкому зростанні попиту на доставку їжі біля урядових будівель. За повідомленнями американських ЗМІ, продаж піци у закладі поруч із Білим домом зріс на 476%.

Куди зник Трамп і що кажуть у Вашингтоні / фото: тг-канал Главред

Журналісти також зазначають, що на останніх публічних заходах у Трампа було видно гематоми на руках. Наприклад, під час гри у гольф із колишнім бейсболістом Роджером Клеменсом він з’явився з новим синцем. У минулому Трамп намагався маскувати подібні сліди пудрою.

У Білому домі пояснили, що синці можуть бути наслідком численних рукостискань та прийому аспірину, який здатен викликати подібні побічні ефекти. Прессекретарка Кароліна Лівітт запевнила, що ситуація не становить загрози.

Крім того, у президента діагностовано хронічну венозну недостатність - захворювання, яке не несе смертельної небезпеки, але може призводити до набряків та синців.

Дональд Трамп - останні новини

Financial Times писало про те, що президент США Дональд Трамп нібито запропонував розмістити китайських миротворців в Україні після закінчення війни. Ця пропозиція, за даними видання, відповідає ідеї, яку раніше висував Володимир Путін, писав Главред.

Також нещодавно у Трампа зробили заяву, чи є загроза захоплення РФ усієї України. Сполучені Штати зацікавлені у збереженні територіальної цілісності України в рамках можливої мирної угоди. Віце-президент США Джей Ді Венс розповів, що разом з Дональдом Трампом провів кілька продуктивних розмов з українським президентом Володимиром Зеленським.

Раніше також стало зрозуміло, які гарантії безпеки для України просять у Трампа. Саме це питання порушувалося на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з європейськими військовими представниками.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред