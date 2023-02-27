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Молдова може стати наступною жертвою РФ: Путін хоче сухопутний коридор у Придністров'я - CNN

27 лютого 2023, 13:10
Якщо РФ почне наступ з центром на півдні України, вона може спробувати просунутися в бік Одеси, а потім об'єднатися з окупованим Придністров'ям.
Молдова, Придністров'я
Молдова може стати наступною метою Путіна - ЗМІ / Фото ua.depositphotos.com, deepstatemap

Країна-агресорка Росія може готувати державний переворот у Молдові, внаслідок якого країна може бути втягнута у війну РФ проти України. Не виключено, що Кремль може спробувати створити сухопутний коридор в окуповане нею Придністров'я через південь України.

Як пише CNN, дії Москви щодо Молдови нагадують вжиті перед окупацією Криму в 2014 році та повномасштабним вторгненням в Україну в 2022 році.

Так, 21 лютого російський диктатор Володимир Путін скасував свій указ 2012 року, в якому частково визнавалася незалежність Молдови, і підписав новий "з метою забезпечення національних інтересів РФ у зв'язку з глибокими змінами, що відбуваються в міжнародних відносинах".

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23 лютого Міноборони Росії звинуватило Україну в "підготовці збройної провокації" в окупованому Придністров'ї "в найближчому майбутньому". При цьому жодних доказів або додаткових деталей не було представлено на підтримку звинувачення Москви. Молдова, у свою чергу, відкидає ці заяви Кремля.

Як нагадує видання, раніше президент Молдови Майя Санду звинуватила Росію у використанні "диверсантів", замаскованих під цивільних осіб, для розпалювання заворушень в період політичної нестабільності.

Президент США Джо Байден зустрівся із Санду, підтвердивши підтримку "суверенітету і територіальної цілісності Молдови".

Крім того, президент України Володимир Зеленський попередив, що українська розвідка перехопила план Росії з дестабілізації й без того неспокійної політичної ситуації в Молдові.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав CBS, що бачить "безліч відбитків пальців російських військ, російських служб в Молдові".

"Це дуже слабка країна, і ми всі повинні їм допомогти", – зазначив він.

Чому Молдова має значення

Уряд і більшість жителів Молдови хочуть тісніших зв'язків з ЄС. У 2022 році країна отримала статус кандидата. Але на її території залишається окупованим Придністров'я, ситуацію в якому Москва прагне дестабілізувати.

Серія вибухів у Придністров'ї у квітні 2022 року посилила побоювання, що Путін хоче втягнути цю територію у війну. Відсутність значних успіхів РФ в Україні тимчасово розвіяла ці страхи, але офіційні особи Молдови попереджають Захід, що їхня країна може стати наступною в путінському списку.

Глава Служби безпеки Молдови Олександр Мустяце попередив, що існує "дуже високий" ризик того, що Росія почне новий наступ на сході Молдови в 2023 році. Оскільки Молдова не є членом НАТО, це робить її більш вразливою для планів Путіна.

Якщо Росія почне навесні наступ з центром на півдні України, вона може знову спробувати просунутися в бік Одеси, а потім об'єднатися з окупованим нею Придністров'ям, фактично створивши сухопутний коридор, який проходить через південну частину України та стає ще трохи ближче до території НАТО.

Як повідомляв Главред, 13 лютого президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія планує здійснити державний переворот в країні. За її даними, РФ планує диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб.

Вона підкреслила, що мета цих дій – "повалення конституційної та легітимної влади в Кишиневі на нелегітимну", проросійську, "щоб Росія змогла зупинити процес європейської інтеграції республіки та використовувати Молдову у війні проти України".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Молдові з Придністров'ям, якщо країна-агресорка Росія використає це невизнане утворення для відкриття ще одного фронту.

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