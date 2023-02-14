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Не лише Росія: аналітик розповів, хто допомагав Кремлю у підготовці держперевороту у Молдові

14 лютого 2023, 22:55
Зазнавши невдачі у своїх спробах здійснити держпереворот, Росія почала залучати "підкріплення" у вигляді диверсійних груп з інших країн.
Владимир Зеленский, Майя Санду, Кремль
Аналітик розповів, хто допомагав Кремлю у підготовці держперевороту у Молдові / Офіс президента України, УНІАН

Восени минулого року країна-терористка Росія зазнала невдачі у спробі скинути чинну владу в Молдові. У зв'язку з цим Кремль знову спробував організувати держпереворот, проте вже через представників Білорусі, Сербії та Чорногорії.

Як зазначив молдовський політичний аналітик Іон Тебірце в ефірі Оbozrevatel, з осені минулого року були відчуття, що існують спроби скинути нинішню політичну владу Молдови. Кремль застосовував різні методи для своєї мети.

"Тоді були й політичні агенти впливу, і економічний, особливо енергетичний тиск використовувався в певних областях, таких як Гагаузія на півдні Молдови, російськомовному регіоні. Але все ж наша влада зуміла втримати ситуацію під контролем", - зазначив Тебірце.

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За словами молдовського аналітика, зазнавши невдачі у своїх спробах, Росія почала залучати "підкріплення" у вигляді диверсійних груп представників Білорусі, Сербії та Чорногорії. Про це, зокрема, повідомила президентка Молдови Мая Санду у своєму зверненні до народу. Вона оприлюднила деталі ймовірного російського плану держперевороту в країні.

"Санду сказала про спроби впровадження з-поза меж Республіки Молдова диверсантів, навіть було названо деякі країни – крім Росії, Білорусь, Сербія та Чорногорія. Це була новизна у її зверненні до народу. Ми розуміємо, що Росія восени зазнала невдачі у спробі скинути нинішню владу Молдови. І росіяни вирішили таким чином послати підкріплення всередину республіки Молдова, щоб були професійні диверсанти для дестабілізації ситуації всередині країни", - розповів політичний оглядач.

Нагадаємо, 13 лютого президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія планує здійснити державний переворот у країні. За її даними, РФ планує диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб.

Вона підкреслила, що мета цих дій – "повалення конституційної і легітимної влади в Кишиневі на нелегітимну", проросійську, "щоб Росія змогла зупинити процес європейської інтеграції Республіки і використовувати Молдову у війні проти України".

До слова, раніше міністр закордонних справ країни-окупанта Російської Федерації Сергій Лавров сказав, що, мовляв, "наступною Україною" може стати Молдова. Він вибухнув пропагандистською риторикою і звинуватив Кишинів у намірі вступити до НАТО і навіть, мовляв, "об'єднатися" з Румунією.

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