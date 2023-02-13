РФ готує переворот у Молдові, Україна перехопила план Москви - Санду

РФ планує в Кишеневі диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб.

Майя Санду / УНІАН

Росія планує здійснити державний переворот у Молдові, заявила президент республіки Майя Санду.

За її даними, РФ планує диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, пише Newsmaker.

Санду уточнила, що в планах РФ в Молдові проведення насильницьких дій, напади на державні будівлі і захоплення заручників.

Президент Молдови поінформувала про те, що Росія за допомогою протестів опозиції хоче здійснити державний переворот, а також змінити владу в Кишиневі.

"Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця і логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності", - пояснила вона.

За словами президента Молдови, план також передбачає використання іноземців для насильницьких дій – наприклад, матеріали містять інструкції про правила в'їзду в Молдову для громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії.

За її даними, "злочинці розраховують на деякі внутрішні сили, зокрема, на злочинні угруповання, такі як партія "Шор", деяких ветеранів, колишніх співробітників правоохоронних органів і людей, відомих своїми зв'язками з Плахотнюком".

Санду додала, що мета цих дій - "повалення конституційної і легітимної влади в Кишиневі на нелегітимну", проросійську, "щоб Росія змогла зупинити процес європейської інтеграції Республіки і використовувати Молдову у війні проти України".

Раніше міністр закордонних справ країни-окупанта Російської Федерації Сергій Лавров сказав, що, мовляв, "наступною Україною" може стати Молдова.

Він вибухнув пропагандистською риторикою і звинуватив Кишинів у намірі вступити до НАТО і навіть, мовляв, "об'єднатися" з Румунією.

Нагадаємо, директор Служби інформації та безпеки Молдови Олександр Мустяце в грудні минулого року сказав, що існує високий рівень ризику нападу Росії.

За його словами, в окупантів є кілька сценаріїв, за яких Москва може піти на наземне вторгнення через північ України в напрямку молдавської держави.

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