Мобілізують наркоманів, дідів і повій: "друга армія світу" поповнилася елітними кадрами

Один з військових інструкторів РФ розповів про їх підготовку.
У російської окупаційної армії почалися проблеми не тільки з технікою, але і з особовий склад.
У перехопленій СБУ розмові один з військових інструкторів Росії поскаржився на нову партію новобранців.
За його словами, контингент, яким зібралися заповнювати армію
"Як сказав полковник, 10 днів тому зібрали набрід по всьому Ростову. Там наркомани, діди і повії, бл*дь, в чоловічому вигляді", - заявив інструктор.
читайте такожРосійський полонений детально розповів, як і коли керівництво готувало їх до війни в УкраїніКрім того, він скаржиться – що новобранці почали відточувати майстерність мародерства прямо на своїх - на тренувальних базах РФ
"Ми думали залишити катери біля Інституту. Я підійшов поговорити з їх старшим - там якийсь заступник дивізії був... Поки я з ним спілкувався, повертаємося: якийсь довб*б з них вже розбирає катер! Просто на рівному місці! Там народ настільки п*зд*нутий... Вони мародерять самі у себе!",- каже російський інструктор.
Раніше повідомлялося про те, що один з російських окупантів, який потрапив у полон в Україні і взяв участь в обміні на українських захисників, знову хоче воювати проти ЗСУ. Йдеться про 26-річного військовослужбовця з Саратовської області молодшого сержанта Андрія Крендельова.
Також ми повідомляли, що взятий у полон поблизу Горлівки окупант Андрій Рязанцев, якого українці в мережі прозвали "Чмоня", став новим інтернет-мемом.
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