Полонений чеченець закликав земляків до джихаду проти РФ і розповів, про "ліс" трупів

Полонений чеченець / скріншот

Українські захисники з полку Азов взяли в полон чеченця, який воював проти України. Він розповів, що роблять російські окупанти з тілами своїх загиблих і закликав співвітчизників до джихаду по відношенню до Росії.

"Полонений нагадав, що українці допомагали в боротьбі за незалежність Чеченської республіки Ічкерія, і підкреслив, що слід не воювати з Україною на боці кривавої Росії, а навести порядок у власній країні, борючись з кривавим путінсько-кадирівським режимом", - зазначили в "Азові".

За словами полоненого, він вилетів з Грозного 17 березня і наступного дня був під Маріуполем. Але незабаром потрапив у полон до "азовців".

Він запевняє, що українські воїни ставляться до нього добре, не били і навіть годували краще.

читайте такожУ Маріуполі ЗСУ ліквідували командира 810-ї бригади морпіхів Чорноморського флотуТакож полонений розповів, що РФ видає своїм бійцям по 4 ріжки патронів. Решту радять забирати у вбитих українців. А останні, як уточнив полонений, не чекають покірно, поки їх уб'ють окупанти.

"Українці більш досвідчені, і духу у них більше. Росіяни і чеченці, які тут, воювати не вміють. Ви навіть не уявляєте, скільки тут ваших трупів (звернувся до армії РФ - ред.). Ви думаєте, ви боретеся тут? Ні, ви тут не воюєте! Чеченців сюди росіяни кидають, як м'ясо! Вбивають їх самі", - сказав він і звернувся до Кадирова.

"Не треба вбивати людей. Відправ краще свого племінника, свого сина. Чому своїх родичів не посилаєш сюди? Своїх відправляй, нехай воюють! А інших не треба, інші теж хочуть жити! Я бачив тіла, "ліс" тіл чеченців. Їх збирають і спалюють. Ніхто не відправляє загиблих додому. Не їдьте сюди за цього Кадирова, за Путіна!",- закликав полонений чеченець.

За його словами, чеченцям, які йдуть воювати в Україну, платять по 150-300 тисяч рублів на місяць.

Нагадаємо, американський професор Еліот А. Коен заявив, що Україна виграє у війні з Росією і цій перемозі є багато доказів. Зокрема, відсутність у РФ прогресу на лінії фронту, що є лише половиною картини.

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