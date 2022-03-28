Російський полонений: "командир наказав готувати мішки для трупів - для нас же"

За словами окупанта, вони вночі прибули незаконно на територію України, а їх командир наказав готувати мішки.
Командир роти попередив рядових окупантів, що вони знаходяться на території України неофіційний.
В Україні під час допиту полонений російський окупант розповів, що після вторгнення в нашу країну їх командир наказав готувати мішки для своїх же трупів.
Відео допиту опублікували в Telegram Збройні Сили України.
За словами окупанта, вони вночі прибули незаконно на територію України, а їх командир (підполковник Сенкін - ред) наказав готувати мішки.
Допит російського окупанта
Полонений: командувач БТГром (батальйонна тактична група. - ред. - збудував, виставив патрулі. Сказав, що ми неофіційно, що ми на території України і додав, щоб ми готували мішки для трупів. Для себе.
Український військовий: вам ваш командир сказав готувати мішки для вас?
Полонений: так.
Український військовий: і як ви відреагували?
Полонений: все ох*їли.
Український військовий: як звуть командира?
Полонений: підполковник Сенкин.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
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У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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