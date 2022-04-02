Рашист, який потрапив у полон і був обміняний на воїна ЗСУ, знову хоче воювати проти України

Андрій Крендельов пройшов реабілітацію, йому також надали відпустку. Після цього рашист висловив бажання знову відправитися на службу.
Один з російських окупантів, який потрапив у полон в Україні і взяв участь в обміні на українських захисників, знову хоче воювати проти ЗСУ.
Йдеться про 26-річного військовослужбовця з Саратовської області молодшого сержанта Андрія Крендельова. Тепер він знову рветься воювати з Україною, повідомляється в Telegram-каналі InformNapalm.
Відзначається, що після обміну полоненими росіянин пройшов реабілітацію, йому також надали відпустку. Після цього рашист висловив бажання знову відправитися на службу.
Полон і обмін окупанта
Звернемо увагу, що в полон Крендельов здався сам і тоді ж записав відео, в якому розкаявся у своїх злочинах проти українського народу і закликав РФ не йти війною проти України.
При цьому коли російський окупант був вимінений, він зізнавався, що не вірив, що повернеться з українського полону.
Він розповів, як відбувався обмін полоненими. Із зав'язаними очима його доставили на точку обміну і передали російській стороні.
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