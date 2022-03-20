"Я присягав на вірність Україні": російський полонений на колінах просить вибачення за зраду

Під час пресконференції полонений російські військові розповів, що президенту РФ Володимиру Путіну не вдасться перемогти Україну в повномасштабній війні і на ситуацію не вплине кількість військовослужбовців, яких він відправляє на фронт.

Зв'язківець 126-ї окремої бригади берегової оборони РФ Ігор Руденко назвав себе етнічним українцем, оскільки народився в Дніпропетровській області. Освіту військовий здобував у Полтавському вищому військовому командному училищі зв'язку, після чого служив у Криму.

На пресконференції полонений заявив, що зробив велику помилку, коли в 2014 році після анексії перейшов на бік окупантів.

"З 2000 року проводилася пропаганда про те, що в Росії жити краще в два-три рази. Проводилося зомбування нашого населення, в тому числі військовослужбовців... На колінах прошу вибачення у народу України за те, що зрадив свій народ", - продовжив Руденко і зазначив, що буде розповідати світу про військові злочини Росії.

Більш того, полонений зв'язківець закликав російських військовослужбовців здаватися в полон і не повторювати його помилок.

Руденко попередив, що в ході повномасштабної війни загинуло близько 15 тисяч росіян. За його словами, його 126-а бригада почала готуватися до вторгнення в січні 2022 року.

читайте такожПолонені російські військові вирішили залишитися в Україні: в РФ вони вже вважаються мертвими

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і заявив свої умови, які планує висунути на зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Читайте також: