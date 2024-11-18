Із запізненням на півроку: ЄС передав Україні обіцяний мільйон снарядів

Голова європейської дипломатії закликав країни ЄС робити більше для підтримки України у війні проти Росії.

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ЄС передав Україні обіцяний мільйон снарядів - Боррель / Колаж Главред, фото: facebook.com/ukroboronprom, Офіс президента України

Про що сказав Боррель:

ЄС передав Україні 1 мільйон артилерійських снарядів

Потрібно перестати нав'язувати Україні червоні лінії

Європейський Союз із запізненням в півроку передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів і планує підготувати ще кілька десятків тисяч українських військових. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За його словами, наразі ЄС надав Україні зброю на суму 45 мільярдів євро. Однак він вважає, що цього рівня допомоги недостатньо, щоб суттєво змінити ситуацію на полі бою на користь України.

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"Ми надаємо Україні лише стільки, щоб вона могла втриматися, а іноді навіть менше", — зазначив Боррель, підкресливши, що Росія перевела свою економіку на воєнний режим і має безумовну підтримку від Північної Кореї та Ірану.

Він наголосив на необхідності збільшення допомоги Україні та закликав ЄС припинити нав’язування обмежень і "червоних ліній" для українських військових.

"Україні терміново потрібно більше ППО, більше боєприпасів та більше далекобійної зброї", - заявив дипломат.

Жозеп Боррель зазначив, що Україні необхідний дозвіл на завдання ударів по військових об'єктах у глибині території Росії, і додав, що "останні сигнали зі США в цьому питанні є дуже обнадійливими".

Він також підкреслив, що європейські країни здатні зробити більше для підтримки України. За словами Борреля, якщо розрахувати військову допомогу на душу населення, то її вартість становить менше 2 євро на одного європейця на тиждень.

"Очевидно, що свобода України та безпека самої Європи коштують значно більше, ніж ціна чашки кави на тиждень", — зауважив глава європейської дипломатії.

Він наголосив, що поразка України у війні з Росією матиме для Європи значно вищу ціну.

Військова допомога для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Німеччина найближчим часом може розпочати постачання Україні дронів-камікадзе, розроблених компанією Helsing. Як повідомляє Bild, ці безпілотники здатні вражати цілі на великих відстанях завдяки використанню технологій штучного інтелекту. Їх висока автономність дозволяє ефективно працювати навіть за умов активного застосування ворогом засобів радіоелектронної боротьби. У галузі ці дрони порівнюють із ракетами Taurus.

Президент Польщі Анджей Дуда у коментарі для Reuters наголосив, що дозвіл США на використання Україною американської зброї для ударів по території Росії може стати ключовим моментом у війні. Він зазначив, що це рішення було вкрай необхідним.

Тим часом високий представник ЄС Жозеп Боррель у розмові з Politico закликав європейські країни до більшої єдності та оперативного ухвалення рішень. Він підкреслив, що без належної координації ЄС не зможе ефективно впливати на глобальні події.

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Хто такий Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

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