Багато клітин мозку вже померло: лікарі назвали ще одну ймовірну хворобу Путіна

Цілісної особистості як такої вже немає. Є набір симптомів. Медики зазначають, що керувати країною така людина, як Володимир Путін, не повинна.
Президент Росії Володимир Путін хворий. Крім онкології та психічного розладу він можливо страждає ще й від хвороби Гентінгтона. Це яскраво виражене захворювання головного мозку, пов'язане з прогресуючою загибеллю його клітин.
Як йдеться у сюжеті телеканалу FreeДом, хворобу Путіна видають і його дивні рухи і міміка.
"Всі ці посмикування ручок, ніжок... Це говорить про те, що це не просто людина наблизилася до такого віку, а що у неї ще достатня кількість захворювань, які викликають додаткові скорочення клітин головного мозку. Тобто багато осередків мозку у нього вже померло", - зазначають фахівці.
Тремор рук і безладні рухи можуть свідчити про хронічне захворювання головного мозку, пов'язане з прогресуючою загибеллю його клітин – хворобою Гентінгтона.
"Вона супроводжується симптомами, які ми бачимо. Це тремор рук, це хорея - мимовільні безладні рухи рук, ніг (постукування каблуком), мімічні порушення, його покусування губ... Це генетичне захворювання, і воно є аутоімунним. Прогноз при цьому захворюванні після появи першого симптому – 10-20 років. При цьому пацієнти помирають не від самої хвороби, а від пов'язаних захворювань", – пояснюють лікарі.
Кашель Путіна може бути однією з ознак того, що у президента РФ онкологічне захворювання.
"Кашель насправді також є симптомом багатьох хвороб... Ми можемо підозрювати, що це рак щитовидної залози або рак легенів. У таких випадках дійсно є кашель, хрипота голосу. Говорячи про рак щитовидної залози - досить непоганий прогноз: 70-75% виживають протягом 5 років. А якщо це рак легенів - лікувати його складніше. У нього є властивість метастазувати в інші органи, він має агресивну поведінку", - пояснив парамедик, доктор невідкладних станів Руслан Самігуллін.
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Не все добре у російського диктатора і з психікою. Путін має величезну кількість явно виражених психічних розладів. Це диссоциатівний розлад особистості, параноя.
"Цілісної особистості як такої вже немає. Є набір симптомів... Але в цілому керувати країною або просто ким-небудь управляти така людина не повинна. Він хворий, важко хворий", - каже лікар.
Путін хворий - що відомо
Під час візиту президента країни-агресора Росії Володимира Путіна до Ірану господар Кремля занедужав. Йому треба було чотири рази "відпочити" в присутності медичного працівника.
У Кремлі заявили, що Путін захворів під час візиту до Тегерана. Нібито господар Кремля "трошки застудився" через спеку і роботу кондиціонерів.
За даними ЗМІ, в ніч з 22 на 23 липня Путіну знадобилася термінова медична допомога. Він скаржився на сильну нудоту.
Раніше ЗМІ писали з посиланням на джерела в розвідці, що президент країни-агресорки РФ Володимир Путін впав у кому нібито після невдалої операції.
Астролог Влад Росс прогнозує, що серпень 2022 стане найнебезпечнішим місяцем для президента РФ Володимира Путіна в плані здоров'я. Фахівець не виключає, що його самопочуття може різко погіршитися, а крісло під російським диктатором остаточно розхитається.
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