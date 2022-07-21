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Дружина Медведєва закрутила роман з потенційним наступником Путіна - ЗМІ

21 липня 2022, 10:37

Фаворит Світлани Медведєвої молодший за неї на 12 років і має перспективи великого майбутнього. Цей роман нібито забавляє Путіна і нервує Патрушева.

Дмитро і Світлана Медведєва, Володимир Путін
Путіна нібито забавляє розбрат у родині Медведєва / Фото spletnik.ru

Дружина Дмитра Медведєва - заступника секретаря Радбезу РФ і експрезидента - завела собі фаворита. Ним нібито став Дмитро Патрушев - міністр сільського господарства і син секретаря Радбезу.

"Як доповідають Путіну, у дружини Медведєва, тієї самої з якою напередодні Дмитро Анатолійович вітав країну з днем сім'ї, з'явився постійний фаворит, років на дванадцять її молодший, зі знаменитої династії та з перспективами великого майбутнього... Так, як кажуть президенту злі язики, у Світлани Медведєвої роман з Дмитром Патрушевим", - повідомляє російський Telegram-канал Генерал СВР.

За даними каналу, цей роман Світлани Медведєвої і Дмитра Патрушева "дуже забавляє Путіна і дуже нервує Миколу Патрушева, який категорично проти нової пасії Дмитра та вимагає від сина порвати стосунки зі Світланою Володимирівною".

Раніше Telegram-канал Генерал СВР повідомляв про те, що Медведєву зраджує дружина. Також за даними журналістів, наприкінці осені 2022 року в РФ рейтинг партії Єдина Росія просяде і з'явиться запит на нового лідера партії.

При цьому не виключений варіант оголошення проведення позачергових президентських виборів, які повинні будуть відбутися 26 березня 2023 року. Чинний президент в них участь не візьме. Однак буде підтримувати кандидатуру Дмитра Патрушева, який зараз займає посаду міністра сільського господарства РФ.

Військовий експерт Олег Жданов також говорив про те, що президент Росії Володимир Путін думає про транзит влади. Зокрема, згідно з планами глави Кремля, посаду глави держави може зайняти Дмитро Патрушев, а дочка Путіна Катерина Тихонова очолить партію Єдина Росія. Сам глава Кремля стане керівником Держради і залишиться фактичним главою держави. До свого формально відходу з влади він хотів би відтворити СРСР в будь-якій формі, але не може цього зробити через Україну.

Інші новини:

новини Росії Володимир Путін Дмитро Медведєв Микола Патрушев
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