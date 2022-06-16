Не хоче дітей, яких не побачить: Путін хворий і жене Кабаєву на аборт - ЗМІ

Путін і Кабаєва весь час сваряться і скандалять / Фото скріншот, УНІАН

Кремлівський диктатор Володимир Путін нібито вимагає, щоб його коханка (а можливо і дружина) і Аліна Кабаєва, яка знову вагітна, зробила аборт. Жінка не погоджується, тому в сім'ї "фюрера" та його "Єви Браун" відбуваються постійні скандали.

Як повідомляє телеграм-канал GeneralSVR, Путін аргументує свою позицію тим, що дітей у нього і так вже достатньо.

"Неспокійно у президента Росії Володимира Путіна і на особистому фронті. Ми вже писали про те, що співмешканка президента Аліна Кабаєва в черговий раз вагітна, саме цей факт і є причиною сімейних сварок Путіна і Кабаєвої. Володимир Путін вимагає, щоби Кабаєва зробила аборт, аргументуючи тим, що дітей у нього і так достатньо, що він не хоче дітей, яких може ніколи не побачити, оскільки важко хворий і не знає, скільки ще проживе", - йдеться у повідомленні.

Кабаєва ж нібито наполягає на збереженні дитини і відмовляється поступатися президенту РФ.

"Пара практично не розмовляє, а коли намагаються поговорити, починається сварка. Прислуга і охорона спостерігають за розвитком подій, як за захоплюючим серіалом, обговорюючи свої симпатії та ставлення до "героїв", - пише Telegram-канал.

Зазначимо, 14 червня ЗМІ з посиланням на джерела писали, що Путін в комі після невдалої операції. У диктатора була ракова пухлина, видалення якої могло викликати серйозні наслідки для його здоров'я.

Повідомляється, що зараз президент РФ нібито перебуває в реанімації, де його життєдіяльність підтримують за допомогою систем штучного життєзабезпечення.

Діти Путіна і Кабаєвої

За даними ЗМІ, У Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок колишня гімнастка народила в Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Існували суперечливі версії цієї історії. Різні місцеві ЗМІ, зокрема Corriere del Ticino, писали про народження дівчинки, а нещодавно віддалений аккаунт в Twіtter на ім'я Аліни Кабаєвої (можливо справжній, а можливо і фейковий) повідомив про народження хлопчика. За іншими повідомленнями, Кабаєва народила близнюків.

Газета Blick писала, що Путін міг супроводжувати Кабаєву і, можливо, залишався з нею в клініці. У будь-якому випадку Кремль заперечував, що Путін є батьком одного або декількох дітей Кабаєвої.

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