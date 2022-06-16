УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Не хоче дітей, яких не побачить: Путін хворий і жене Кабаєву на аборт - ЗМІ

16 червня 2022, 13:21

У кремлівського диктатора проблеми не лише на" роботі", але і в особистому житті. Путін і Кабаєва нібито весь час сваряться через чергову вагітність жінки.

Путін і Кабаєва весь час сваряться і скандалять
Путін і Кабаєва весь час сваряться і скандалять / Фото скріншот, УНІАН

Кремлівський диктатор Володимир Путін нібито вимагає, щоб його коханка (а можливо і дружина) і Аліна Кабаєва, яка знову вагітна, зробила аборт. Жінка не погоджується, тому в сім'ї "фюрера" та його "Єви Браун" відбуваються постійні скандали.

Як повідомляє телеграм-канал GeneralSVR, Путін аргументує свою позицію тим, що дітей у нього і так вже достатньо.

"Неспокійно у президента Росії Володимира Путіна і на особистому фронті. Ми вже писали про те, що співмешканка президента Аліна Кабаєва в черговий раз вагітна, саме цей факт і є причиною сімейних сварок Путіна і Кабаєвої. Володимир Путін вимагає, щоби Кабаєва зробила аборт, аргументуючи тим, що дітей у нього і так достатньо, що він не хоче дітей, яких може ніколи не побачити, оскільки важко хворий і не знає, скільки ще проживе", - йдеться у повідомленні.

Кабаєва ж нібито наполягає на збереженні дитини і відмовляється поступатися президенту РФ.

"Пара практично не розмовляє, а коли намагаються поговорити, починається сварка. Прислуга і охорона спостерігають за розвитком подій, як за захоплюючим серіалом, обговорюючи свої симпатії та ставлення до "героїв", - пише Telegram-канал.

Зазначимо, 14 червня ЗМІ з посиланням на джерела писали, що Путін в комі після невдалої операції. У диктатора була ракова пухлина, видалення якої могло викликати серйозні наслідки для його здоров'я.

Повідомляється, що зараз президент РФ нібито перебуває в реанімації, де його життєдіяльність підтримують за допомогою систем штучного життєзабезпечення.

Діти Путіна і Кабаєвої

За даними ЗМІ, У Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок колишня гімнастка народила в Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Існували суперечливі версії цієї історії. Різні місцеві ЗМІ, зокрема Corriere del Ticino, писали про народження дівчинки, а нещодавно віддалений аккаунт в Twіtter на ім'я Аліни Кабаєвої (можливо справжній, а можливо і фейковий) повідомив про народження хлопчика. За іншими повідомленнями, Кабаєва народила близнюків.

Газета Blick писала, що Путін міг супроводжувати Кабаєву і, можливо, залишався з нею в клініці. У будь-якому випадку Кремль заперечував, що Путін є батьком одного або декількох дітей Кабаєвої.

Інші новини:

новини Росії аборт Володимир Путін Аліна Кабаєва
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:07

Мінували вночі під носом у окупантів: ЗСУ підірвали ворожий понтонний міст

14:02

Курс долара восени підскочить до 40 гривень: експерт дав сумний прогнозВідео

13:53

"І що мені буде?": жінка, яка публічно образила ВСУ, різко "перевзулася"Відео

13:44

Хороший поганий росіянинПогляд

13:38

Україна отримає зброю Заходу, після чого поверне Херсон, Маріуполь, Донбас та Крим – РезніковВідео

Реклама
13:35

Максимально низько та із смертельним ризиком: в мережі показали відео прориву пілотів на "Азовсталь"Відео

13:21

Не хоче дітей, яких не побачить: Путін хворий і жене Кабаєву на аборт - ЗМІВідео

13:03

Покровський назвав концерти в Криму помилкоюВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 17 червня 2022: Ракам - удача, Дівам - неприємні несподіванки, Козерогам - боргиВідео

12:57

Навіщо Макрон і Шольц прибули до Києва: Reuters про справжні причини

12:52

"Подарунком не буде": у Франції висловилися про прискорену процедуру вступу України до ЄС

12:45

Статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України може розлютити Путіна - CNNВідео

12:27

ЗСУ можуть знищити Кримський міст: експерт назвав 2 головні умовиВідео

12:00

У Росії знову палає: в Уренгої горить одне з найбільших в світі газове родовищеВідео

11:51

В Україну прибули лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії: всі подробиціВідео

11:47

Трохи нижче спини у нього написано "батьківщина": Галкін висміяв Путіна, чим викликав овації залуВідео

11:25

Нове "чарівне" життя в Росії – про що віщатиме Путін на економічному форуміПогляд

11:24

"Хочемо подякувати ЗСУ": в Івано-Франківську школярки збирають гроші, продаючи випічку та лимонад

11:11

Черешня була з" сюрпірзом": окупанти отруїлися ягодами, які вкрали у мелітопольців

11:05

Шольц розповів, навіщо з Драгі та Макроном приїхав до КиєваВідео

Реклама
10:47

"Симоньян сказали це сказати": Джигурда заступився за ображеного Галкіна

10:44

"Ми несемо послання про підтримку і єдність ЄС": Макрон у Києві зробив першу заявуВідео

10:35

Словаччина передала Україні вертольоти і боєприпаси для "Градів"

10:16

Всі мости через Сіверський Донець зруйновано, ситуація складна для ЗСУ і мирних жителів - розвідкаВідео

10:03

Як правильно чистити молоду картоплю - 5 порад кожній господині

10:02

"Це набагато більше 200 осіб": Данілов повідомив, де знаходяться захисники "Азовсталі"Відео

09:43

ЗСУ застосовують артилерію професійніше, ніж армія РФ - генерал СШАВідео

09:41

На Запоріжжі ЗСУ розгромили позиції окупантів і знищили два склади з боєприпасамиВідео

09:24

"Екватор загроз ми пройшли": Кім озвучив прогноз по закінченню війни в УкраїніВідео

08:57

Троє на одного – як Україні нав'язуватимуть Мінськ-3 і що запропонують натомістьПогляд

08:41

Потужний вибух було чути в Сумах і половині області: РФ завдала 2 ракетних удари по Сумщині

08:40

Щодня за добу на Донбасі гинуть від 200 до 500 українських військових - АрахаміяВідео

08:32

Гороскоп на сьогодні, 16 червня 2022: Левам - здійснення мрії, Терезам - гроші, Стрільцям - спокуси

08:08

Кого і чому боїться Путін: психолог розповів про страхи диктатора

08:03

Найпопулярніші українські документальні фільми стали доступними англійською мовою

07:54

Сто тринадцята доба війни: ворог штурмує Сєвєродонецьк і намагається прорвати оборону під Слов'янськомВідео

07:12

"Тривала ядерна війна": Арестович розповів про підступний план Кремля

06:57

Гороскоп Таро на липень: Козерогам-великі заробітки, Водоліям-тріумф, Рибам-рішення проблемиВідео

06:39

Опір України і загроза морської блокади на Півдні ламають плани Росії - ISW

06:27

Рамштайн-3 і видача зброї по чайній ложечці: що змінить надана Україні допомогаПогляд

Реклама
05:22

56-річна Сінді Кроуфорд блиснула немеркнучою красою в міні-шортах

05:20

Найсмачніша і легка літня закуска з 3 інгредієнтів: неймовірно смачний рецептВідео

05:15

Волочкова вбралася для зйомок кліпу і стала посміховиськом в Мережі: "не забудьте помити голову"

04:52

Тіна Кароль привітала покійного чоловіка з річницею весілля: "Ми вічність"

04:43

Експерт пояснила, чи отримає що-небудь Україна від відходу з життя Путіна

04:11

Російський комік захопився мужністю українців і Зеленського: "Уявити собі таке було складно"

03:50

Літнє сонцестояння 2022 - 3 знаки зодіаку стануть улюбленцями долі в день 21 червняВідео

02:10

Синоптики назвали дату, коли в Україну увірветься спека + 40Відео

01:59

Молодший брат Каті Осадчої закликав не забувати про війну: "Зараз ми вчимося жити в нових умовах"

01:33

ЗСУ виженуть армію РФ за Керченський міст: генерал пояснив, у чому складність визволення ХерсонщиниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти