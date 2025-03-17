Багато країн готові відправити своїх миротворців в Україну - британська влада

Відправлення миротворців ініціювали британський прем'єр Кір Стармер і французький президент Еммануель Макрон.

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Багато країн готові відправити своїх миротворців в Україну / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, НАТО

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Можливості внеску будуть різними, але це будуть значні сили

РФ категорично проти відправки військових із країн НАТО в Україну

Понад 30 країн приєдналися до "коаліції охочих", і багато хто з них готові відправити свої війська в Україну. Про це заявив журналістам спікер британського прем'єр-міністра, пише Sky News.

"Можливості внеску будуть різними, але це будуть значні сили, оскільки значна кількість країн надасть війська, а велика група зробить внесок іншими способами", - заявив він. відео дня

Спікер не сказав, які саме країни погодилися стати частиною миротворчих сил, відправлення яких ініціювали британський прем'єр Кір Стармер і французький президент Еммануель Макрон.

Як зазначає видання, Росія неодноразово заявляла, що виступає категорично проти відправки військових із країн НАТО в Україну. Журналісти запитали представника Стармера, чи дозволять британським військам, розміщеним в Україні, відкривати вогонь у відповідь, якщо їх обстріляють.

"Варто пам'ятати, що Росія не питала Україну, коли вона розгортала війська. У нас тривають наради з оперативного планування", - заявив на це спікер.

Він також сказав, що не знає, чи приєднаються США до коаліції, але сказав, що Велика Британія проводить "регулярні дискусії з нашими американськими колегами".

За даними Sky News, у суботу відбулася відеоконференція, присвячена питанням післявоєнних гарантій Україні, зокрема відправки миротворців. У цих дистанційних переговорах узяли участь лідери Австралії, Бельгії, Болгарії, Канади, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії, Швеції, Туреччини, України та Великої Британії. Також до відеоконференції долучилися генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Комісії ЄС Урсула фон дер Ляєн і президент Ради ЄС Антоніо Коста.

Інфографіка: Главред

Розміщення миротворців в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що кілька європейських і неєвропейських країн висловили намір приєднатися до коаліції з розміщення військ в Україні.

При цьому європейські армії не братимуть безпосередньої участі у війні проти Росії. Миротворчі підрозділи можуть бути розгорнуті, однак, як показує досвід, такі заходи не завжди дають бажані результати. У разі нового нападу противника миротворці можуть просто залишити позиції. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Водночас Австралія підтримує президента України Володимира Зеленського і готова розглянути можливість направлення своїх військових у рамках потенційної миротворчої місії. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі, повідомляє Bloomberg.

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