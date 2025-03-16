Сотні кілограмів вибухівки розносять укріплення: експерт про цілі нового Нептуна

Нова українська ракета здатна уражати цілі на відстані до тисячі кілометрів.

https://glavred.net/ukraine/sotni-kilogrammov-vzryvchatki-raznosyat-ukrepleniya-ekspert-o-celyah-novogo-neptuna-10647710.html Посилання скопійоване

В Україні створили нову ракету / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, Pixabay

Важливо:

Нова ракета може вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів

"Довгий Нептун" може нести до 300 кілограмів вибухівки

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман прокоментував появу нової української далекобійної ракети "Довгий Нептун".

Нова українська ракета здатна уражати цілі на відстані до тисячі кілометрів, підкреслив він в ефірі Radio NV.

відео дня

"Я думаю, що він став більшим за розміром. Він збільшився за рахунок того, що додалися ще паливні баки, які дають йому можливість використовувати більше пального і рухатися на більшу дальність. Упевнений, що головка наведення і вся електроніка, яка була в "Нептуні", збереглася. Змінилася тільки ходова частина, яка відповідає за політ", - не виключив експерт.

На його думку, "Довгий Нептун" може нести від 100 до 300 кілограмів вибухівки. Це відкриває можливості нанесення ударів по укріплених об'єктах країни-агресора РФ.

"Про атаки дронами вглиб РФ ми чуємо мало не кілька разів на тиждень. Але дрон може нести відносно невелику кількість вибухівки, від 10 до 50 кілограмів. Це означає, що пробити дроном якийсь більш-менш укріплений об'єкт неможливо. Навіть якщо їх буде летіти кілька - це як із пістолета стріляти по броньованій машині. Хоч 10 разів стріляй - не проб'єш. А щось більш потужне пробиває", - додав Гетьман.

/ Главред

Раніше Зеленський розповів про те, що Україна розгортає ракетну програму. За його словами, триває робота над ракетною програмою. Йде активна робота над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.

Нагадаємо, Зеленський раніше анонсував нові рішення щодо зміцнення ППО. Президент України анонсував підготовку "нових рішень" спільно з партнерами для протидії російському терору.

Як повідомляв Главред, Зеленський назвав умову розвитку ракетної програми України. Україна вже виробляє дуже велику кількість далекобійних дронів, підкреслив Володимир Зеленський.

Більше новин:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред