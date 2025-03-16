Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Сотні кілограмів вибухівки розносять укріплення: експерт про цілі нового Нептуна

Олексій Тесля
16 березня 2025, 14:52
963
Нова українська ракета здатна уражати цілі на відстані до тисячі кілометрів.
нептун
В Україні створили нову ракету / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, Pixabay

Важливо:

  • Нова ракета може вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів
  • "Довгий Нептун" може нести до 300 кілограмів вибухівки

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман прокоментував появу нової української далекобійної ракети "Довгий Нептун".

Нова українська ракета здатна уражати цілі на відстані до тисячі кілометрів, підкреслив він в ефірі Radio NV.

відео дня

"Я думаю, що він став більшим за розміром. Він збільшився за рахунок того, що додалися ще паливні баки, які дають йому можливість використовувати більше пального і рухатися на більшу дальність. Упевнений, що головка наведення і вся електроніка, яка була в "Нептуні", збереглася. Змінилася тільки ходова частина, яка відповідає за політ", - не виключив експерт.

На його думку, "Довгий Нептун" може нести від 100 до 300 кілограмів вибухівки. Це відкриває можливості нанесення ударів по укріплених об'єктах країни-агресора РФ.

"Про атаки дронами вглиб РФ ми чуємо мало не кілька разів на тиждень. Але дрон може нести відносно невелику кількість вибухівки, від 10 до 50 кілограмів. Це означає, що пробити дроном якийсь більш-менш укріплений об'єкт неможливо. Навіть якщо їх буде летіти кілька - це як із пістолета стріляти по броньованій машині. Хоч 10 разів стріляй - не проб'єш. А щось більш потужне пробиває", - додав Гетьман.

Сотні кілограмів вибухівки розносять укріплення: експерт про цілі нового Нептуна
/ Главред

Раніше Зеленський розповів про те, що Україна розгортає ракетну програму. За його словами, триває робота над ракетною програмою. Йде активна робота над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.

Нагадаємо, Зеленський раніше анонсував нові рішення щодо зміцнення ППО. Президент України анонсував підготовку "нових рішень" спільно з партнерами для протидії російському терору.

Як повідомляв Главред, Зеленський назвав умову розвитку ракетної програми України. Україна вже виробляє дуже велику кількість далекобійних дронів, підкреслив Володимир Зеленський.

Більше новин:

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Нептун Олексій Гетьман
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Де розмістять миротворців в Україні: Макрон назвав три міста

Де розмістять миротворців в Україні: Макрон назвав три міста

15:53Війна
У Трампа зробили заяви щодо підсумків перемовин із Путіним і територій

У Трампа зробили заяви щодо підсумків перемовин із Путіним і територій

15:32Війна
Убивство Ганула в Одесі: підозрюваного відправили в СІЗО

Убивство Ганула в Одесі: підозрюваного відправили в СІЗО

15:24Україна
Реклама

Популярне

Більше
Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

Гороскоп на завтра 17 березня: Близнюкам - радість, Левам - несподівана новина

Гороскоп на завтра 17 березня: Близнюкам - радість, Левам - несподівана новина

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

Останні новини

16:27

Мінфін знову підвищить податки для ФОПів: коли це станеться

15:55

Коля Сєрга отримав нову важливу посаду - деталі

15:53

Де розмістять миротворців в Україні: Макрон назвав три міста

15:32

У Трампа зробили заяви щодо підсумків перемовин із Путіним і територійВідео

15:24

Убивство Ганула в Одесі: підозрюваного відправили в СІЗО

Припинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - ЯковенкоПрипинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - Яковенко
15:01

"Погрожує компроматом": Потап заговорив про розлучення з Настею Каменських

14:54

Плани Трампа і Путіна щодо війни в Україні: експерт вказав на важливий моментВідео

14:53

Більшість водіїв здивується: яку таємну функцію приховує підголівник в машиніВідео

14:52

Сотні кілограмів вибухівки розносять укріплення: експерт про цілі нового Нептуна

Реклама
13:58

Які загальні втрати росіян з початку 2025 року: Сирський зробив гучну заяву

13:53

Що сталося з Ані Лорак після весілля - друг зрадниці розповів правду

13:45

"Свої рахунки з "бандерівцями": сумний прогноз щодо "мертвонародженої" ідеї перемир'яВідео

13:44

Відмова Путіна від перемир'я: чи будуть "страшні наслідки" для Росії від ТрампаВідео

13:25

Чи буде перемир'я і до чого готуються українці: у The Times розкрили деталі

13:07

Понад дві тисячі цілей: Зеленський розкрив деталі удару РФ по 11 областях УкраїниВідео

12:58

"Американський психопат" і Радіо СвободаПогляд

12:44

Припинення вогню в Україні: у Путіна розповіли про "сигнал" для Трампа

12:39

Нові переговори з Трампом у Білому домі: відомо, чи буде Зеленський у костюміВідео

12:09

Ігнорувати не варто: водіїв закликали торкатись авто перед заправкою

12:07

Розгром військової машини Путіна вже 2025 року: названо сценарій для ЗСУВідео

Реклама
12:02

"Я кинула його": Катерина Усик розповіла про розставання з чоловіком

11:59

США можуть натиснути на Кремль у разі відмови РФ від припинення вогню – Сибіга

11:58

Любовний гороскоп на тиждень з 17 по 23 березня: Рибам - труднощі, Дівам - сумніви

11:31

В США заявили про новий раунд переговорів із Росією: про що домовились

11:09

Чим відрізняються дідусі: треба бути гострооким генієм, щоб відповісти за 23 секунди

11:05

У Британії назвали чотири "вимоги" Путіна і зробили заяву

10:57

Китайський гороскоп на завтра 17 березня: Кроликам - стрес, Коням - осуд

10:48

"Росія готує масовий обстріл України": названо міста та ймовірні дати удару

10:45

Загроза "кліщів": боєць ЗСУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини

10:25

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

10:20

ЗСУ вийшли із Суджі: Генштаб показав карту

10:10

Топ намазка з 3 інгредієнтів: ульотна закуска за п'ять хвилин

09:53

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 березня: Близнюкам - перерва, Ракам - обман

09:50

РФ вдарила по Україні десятками дронів: у ЗСУ розкрили деталі "прильотів"

09:10

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

09:08

Карта Deep State онлайн за 16 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:47

Як Путін обдурив Трампа міфом про "котел" для ЗСУПогляд

08:43

Макрон розкрив імовірний сценарій розміщення європейських військ в Україні

07:44

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

06:39

Як Америка ламає свої ключові держінститутиПогляд

Реклама
05:30

Як прибрати іржу на дні каструлі: рецепт натурального засобу за копійкиВідео

04:30

"Нам потрібні Томагавки": ексглава МЗС спрогнозував нові поставки зі СШАВідео

03:01

Не для краси: чому в СРСР автобуси найчастіше фарбували в жовтий колір

02:44

Гороскоп на завтра 17 березня: Близнюкам - радість, Левам - несподівана новина

01:30

Продукти коштуватимуть не дешево: експерт пояснив, що злетить у ціні найбільше

00:40

"Зеленський просто розлютився": Венс назвав причину сварки у Білому домі

15 березня, субота
22:50

У Чернігові - пожежа: "Шахеди" вдарили по п'ятиповерхівці та приватних будинкахФотоВідео

22:32

Росія продовжує споряджати ракетами літаки: українців попередили про небезпеку

22:24

Марина Боржемська показала голлівудського сина-красеня

21:56

Дорофєєва показала полуничку в коротких шортах на Кіпрі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти