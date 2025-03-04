Австралія може відправити миротворців в Україну: прем'єр зробив рішушучу заяву

Росія не повинна бути винагороджена за агресію, а імперіалістичні плани Путіна мають бути зупинені, вважає прем'єр Ентоні Албанізі.

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Австралія може відправити військових в Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/NATO

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Австралія підтримує Україну та президента Володимира Зеленського

Канберра розгляне можливість розміщення австралійських миротворців відео дня

Країна вже надала допомогу Україні на понад 1,3 млрд австралійських доларів

Австралія підтримує президента України Володимира Зеленського та готова розглянути можливість розгортання своїх військових у рамках потенційної миротворчої місії. Про це заявив австралійський прем’єр-міністр Ентоні Албанізі, пише Bloomberg.

Глава австралійського уряду підкреслив, що позиція його країни залишається незмінною – Австралія твердо стоїть на боці міжнародного права та підтримує президента Володимира Зеленського. За його словами, Австралія "відкрита для розгляду будь-яких подальших пропозицій" щодо потенційного розміщення військ в Україні.

"Ми підтримуємо народ України і стоїмо разом із президентом Зеленським. Наразі тривають обговорення щодо потенційної миротворчої місії, і з точки зору мого уряду ми відкриті до розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому", - зазначив Албанізі.

З початку повномасштабного вторгнення Австралія надала Україні допомогу на понад 1,3 мільярда австралійських доларів (близько 808 мільйонів доларів США).

"Ми хочемо бачити мир в Україні, але ми хочемо переконатися, що незаконні, аморальні дії Росії не будуть винагороджені, і що Володимир Путін і його імперіалістичні плани не будуть винагороджені або заохочені", - заявив Албанізі.

Прем'єр зазначив, що наразі Австралію не просили про надання військ, але, "якщо надійде запит, ми розглянемо його".

Офіційна Канберра вкотре підтвердила свою рішучу підтримку України, навіть попри критику з боку президента США Дональда Трампа. Адже заява Албанізі прозвучала на тлі рішення Трампа тимчасово призупинити військову допомогу Україні, щоб чинити додатковий тиск на Зеленського після конфлікту в Овальному кабінеті.

Зупинка допомоги Україні він США - головне

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити постачання американської військової допомоги Україні після суперечки з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. За даними джерел, обмеження залишатимуться чинними, доки Київ не погодиться на мирні переговори.

Кореспондент The Economist Олівер Керролл стверджує, що Дональд Трамп наразі не видавав офіційного наказу про припинення військової допомоги Україні. За його словами, поки що політика Трампа щодо України відображається лише у медіа, а жодних змін в обміні розвідданими чи інших аспектах військової підтримки не зафіксовано.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що дані з польського кордону та хабу в Ясьонку підтверджують призупинення військової допомоги США для України. Туск наголосив, що ця ситуація ускладнює становище Європи, України та Польщі, але уряд має впоратися.

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Хто такий Ентоні Албанізі? Ентоні Норман Албанізі (англ. Anthony Norman Albanese; нар. 2 березня 1963, Сідней, Австралія) — австралійський політичний діяч. 31-й Прем'єр-міністр Австралії з 23 травня 2022 року, пише Вікіпедія.

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