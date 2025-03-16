Макрон розкрив імовірний сценарій розміщення європейських військ в Україні

Важливо:
- Кілька країн висловили бажання приєднатися до коаліції
- Метою миротворців є зміцнення української оборони
Президент Франції Еммануель Макрон розповів про те, що одразу кілька європейських і неєвропейських країн висловили бажання приєднатися до коаліції для розміщення військ в Україні.
"Те, над чим ми працюємо, - це відкрита коаліція, тобто франко-британська ініціатива, але я можу підтвердити, що кілька європейських і навіть неєвропейських країн висловили бажання приєднатися до цих зусиль, коли вони будуть підтверджені", - цитує його Ladepeche.
Французький президент пояснив, що метою є зміцнення української оборони за допомогою "розміщення в ключових точках кількох тисяч військових від кожної країни", а не масова відправка європейських військ.
"Ми фіксуємо стратегічну присутність на українській території країн-членів НАТО, і це є гарантією безпеки, оскільки США і кілька членів відмовилися прийняти Україну в НАТО", - зазначив Макрон.
Крім того, президент Франції також назвав чотири основні елементи гарантій безпеки для України.
Серед них:
- негайна підтримка України;
- створення формату української армії;
- можливість розгортання військ на основі добровільної коаліції;
- посилення європейської оборони.
Введення миротворців в Україну - останні новини за темою
Раніше Еммануель Макрон розкрив сценарій введення миротворців в Україну. Проєкт гарантій безпеки для України передбачає розміщення миротворців.
Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.
Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.
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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією.
Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.
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