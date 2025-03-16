Макрон розкрив імовірний сценарій розміщення європейських військ в Україні

Еммануель Макрон говорить про стратегічну присутність на українській території країн-членів НАТО.

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Еммануель Макрон не виключає введення іноземних військ в Україну / Колаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, European Union

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Кілька країн висловили бажання приєднатися до коаліції

Метою миротворців є зміцнення української оборони

Президент Франції Еммануель Макрон розповів про те, що одразу кілька європейських і неєвропейських країн висловили бажання приєднатися до коаліції для розміщення військ в Україні.

"Те, над чим ми працюємо, - це відкрита коаліція, тобто франко-британська ініціатива, але я можу підтвердити, що кілька європейських і навіть неєвропейських країн висловили бажання приєднатися до цих зусиль, коли вони будуть підтверджені", - цитує його Ladepeche.

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Французький президент пояснив, що метою є зміцнення української оборони за допомогою "розміщення в ключових точках кількох тисяч військових від кожної країни", а не масова відправка європейських військ.

"Ми фіксуємо стратегічну присутність на українській території країн-членів НАТО, і це є гарантією безпеки, оскільки США і кілька членів відмовилися прийняти Україну в НАТО", - зазначив Макрон.

Крім того, президент Франції також назвав чотири основні елементи гарантій безпеки для України.

Серед них:

негайна підтримка України;

створення формату української армії;

можливість розгортання військ на основі добровільної коаліції;

посилення європейської оборони.

Введення миротворців в Україну - останні новини за темою

Раніше Еммануель Макрон розкрив сценарій введення миротворців в Україну. Проєкт гарантій безпеки для України передбачає розміщення миротворців.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

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