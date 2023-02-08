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"Ми повинні триматися": Зеленський назвав ключову мету героїчної оборони Бахмута

8 лютого 2023, 23:20
Президент підкреслив, що зі стратегічної точки зору Бахмут не дуже важливий, оскільки росіяни повністю зруйнували місто своєю артилерією.
'Ми повинні триматися': Зеленський назвав ключову мету героїчної оборони Бахмута
Зеленський пояснив, чому ЗСУ не виходять з Бахмута / president.gov.ua

Збройні сили України уже шість місяців обороняють Бахмут. Українські захисники будуть триматися доти, доки наша держава не отримає все необхідне озброєння. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Ви повинні дивитися на це з точки зору військових і спецслужб. Усе це питання часу. Під час війни час не має того самого значення. Ми повинні триматися, поки не отримаємо зброю", - сказав український гарант в інтерв'ю Le Figaro.

Зеленський додав, що зі стратегічної точки зору Бахмут не дуже важливий, оскільки російські загарбники повністю зруйнували місто своїми артилерійськими обстрілами.

"Але якщо вони візьмуть Бахмут, то захочуть піти далі. Це дасть їм перевагу. Питання в тому, що буде після Бахмута?", - підкреслив глава держави.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

За словами речника Сил оборони на східному напрямку, полковника Сергія Череватого, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

Як зазначив військовий експерт, екскомандувач десантно-штурмових військ України Іван Якубець, українські військові можуть з часом відступити з Бахмута в Донецькій області. Ситуація там вкрай складна. Він не виключає виведення військ з Бахмута, адже на першому місці знаходяться життя українських військових. Однак саме на цьому напрямку відбувається найсерйозніше виснаження окупантів, адже вони туди кидають основні свої сили. Це не дає їм можливість наступати на інших напрямках.

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