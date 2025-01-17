Стануть стіною: аналітик пояснив, чи будуть миротворці воювати на боці ЗСУ

Розміщення миротворчих військ на території України може регулюватися лише у межах договору з РФ.

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Домовленості з союзниками не передбачатимуть вступ у бій з РФ іноземних військових / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com/USNATO

Що сказав Шарп:

Миротворці навряд чи будуть воювати на боці України

Вважати серйозною гарантією миротворчий контингент не можна

Іноземні війська в Україні можуть стати посередником між Україною та РФ

Україна та її союзники активно обговорюють питання розміщення іноземних військ у межах миротворчої місії на території України. Однак це не означатиме, що іноземних військових залучатимуть до бойових дій на боці ЗСУ.

Про це 24 каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. За його словами, мова не йде про те, що миротворчий контингент розміщується у межах двосторонніх обов’язків і стає на бік України задля початку бойових дій.

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"Коли ми говоримо про миротворчі контингенти – це зовсім інший статус. Це не означає, що союзник прибув в Україну повоювати на твоєму боці. Миротворчий контингент – це дещо зовсім нове. Якоюсь серйозною гарантією його вважати не можна. Хоча він теж може мати значення", - пояснив він.

Важливим нюансом є і те, що миротворці можуть з'явитися в Україні тільки за умови укладення договору і з країною-агресоркою Росією, який визначатиме, де саме буде розміщений контингент.

"Їм даються певні повноваження. Але повноваження країн, навіть якщо вони дружні до України, контингент досить широкий, наскільки я можу судити, не передбачає те, що якщо Росія намагається атакувати Україну, то умовний англійський контингент вступає у бій як частина ЗСУ. Ймовірно, це не так", - додав аналітик.

Призначенням миротворчого контингенту, за словами Шарпа, найімовірніше буде відстеження порушень та посередництво між сторонами конфлікту, що ускладнить для РФ ситуацію, адже окупантам доведеться бути більш обачними, щоб не порушити договір.

"Тому що якщо ти раптом вдариш по контингенту країн НАТО, які тут перебувають за домовленістю, це може створити для Росії певні проблеми. Але досвід показує, що миротворчий контингент, з рідкісними виключеннями, не має функції союзника, який воює на твоєму боці. Агресор може знехтувати миротворцями. Наприклад, якщо він вирішив атакувати, поїхати повз них, розуміючи, що миротворчий контингент не приїхав сюди воювати", – наголосив він.

Миротворча місія в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що країни Заходу та Європи неодноразово порушували питання щодо відправлення своїх військових до України. На думку виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії Володимира Горбача військовий контингент миротворчої місії може налічувати від 100 до 150 тисяч, оптимально десь 120 тисяч.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що ведуться переговори щодо можливого розміщення в Україні миротворців з Франції та Великої Британії.

Напередодні також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі солдати цілком можуть з'явитися в Україні, однак є важлива умова - перш за все необхідне припинення вогню.

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Хто такий Давид Шарп? Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач. Закінчив школу в Києві, після чого переїхав до Ізраїлю. Навчався в Ізраїлі, служив в армії. Працював у видавничому домі "Новости недели" військовим кореспондентом і військовим оглядачем. Автор YouTube-каналу Давид Шарп. Тематика каналу: військові конфлікти, Близький Схід, міжнародні відносини, військова справа, зброя і військова історія. У каналу понад 2,8 млн переглядів, зазначено в описі.

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