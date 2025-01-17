Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Стануть стіною: аналітик пояснив, чи будуть миротворці воювати на боці ЗСУ

Анна Косик
17 січня 2025, 18:34
103
Розміщення миротворчих військ на території України може регулюватися лише у межах договору з РФ.
Войска НАТО, ВСУ
Домовленості з союзниками не передбачатимуть вступ у бій з РФ іноземних військових / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com/USNATO

Що сказав Шарп:

  • Миротворці навряд чи будуть воювати на боці України
  • Вважати серйозною гарантією миротворчий контингент не можна
  • Іноземні війська в Україні можуть стати посередником між Україною та РФ

Україна та її союзники активно обговорюють питання розміщення іноземних військ у межах миротворчої місії на території України. Однак це не означатиме, що іноземних військових залучатимуть до бойових дій на боці ЗСУ.

Про це 24 каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. За його словами, мова не йде про те, що миротворчий контингент розміщується у межах двосторонніх обов’язків і стає на бік України задля початку бойових дій.

відео дня

"Коли ми говоримо про миротворчі контингенти – це зовсім інший статус. Це не означає, що союзник прибув в Україну повоювати на твоєму боці. Миротворчий контингент – це дещо зовсім нове. Якоюсь серйозною гарантією його вважати не можна. Хоча він теж може мати значення", - пояснив він.

Важливим нюансом є і те, що миротворці можуть з'явитися в Україні тільки за умови укладення договору і з країною-агресоркою Росією, який визначатиме, де саме буде розміщений контингент.

"Їм даються певні повноваження. Але повноваження країн, навіть якщо вони дружні до України, контингент досить широкий, наскільки я можу судити, не передбачає те, що якщо Росія намагається атакувати Україну, то умовний англійський контингент вступає у бій як частина ЗСУ. Ймовірно, це не так", - додав аналітик.

Призначенням миротворчого контингенту, за словами Шарпа, найімовірніше буде відстеження порушень та посередництво між сторонами конфлікту, що ускладнить для РФ ситуацію, адже окупантам доведеться бути більш обачними, щоб не порушити договір.

"Тому що якщо ти раптом вдариш по контингенту країн НАТО, які тут перебувають за домовленістю, це може створити для Росії певні проблеми. Але досвід показує, що миротворчий контингент, з рідкісними виключеннями, не має функції союзника, який воює на твоєму боці. Агресор може знехтувати миротворцями. Наприклад, якщо він вирішив атакувати, поїхати повз них, розуміючи, що миротворчий контингент не приїхав сюди воювати", – наголосив він.

Миротворча місія в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що країни Заходу та Європи неодноразово порушували питання щодо відправлення своїх військових до України. На думку виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії Володимира Горбача військовий контингент миротворчої місії може налічувати від 100 до 150 тисяч, оптимально десь 120 тисяч.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що ведуться переговори щодо можливого розміщення в Україні миротворців з Франції та Великої Британії.

Напередодні також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі солдати цілком можуть з'явитися в Україні, однак є важлива умова - перш за все необхідне припинення вогню.

Інші новини:

Хто такий Давид Шарп?

Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач.

Закінчив школу в Києві, після чого переїхав до Ізраїлю. Навчався в Ізраїлі, служив в армії. Працював у видавничому домі "Новости недели" військовим кореспондентом і військовим оглядачем.

Автор YouTube-каналу Давид Шарп. Тематика каналу: військові конфлікти, Близький Схід, міжнародні відносини, військова справа, зброя і військова історія. У каналу понад 2,8 млн переглядів, зазначено в описі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО новини США миротворцы ЗСУ миротворча місія новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Мобілізація 18-річних: в Раді різко відповіли команді Трампа

Мобілізація 18-річних: в Раді різко відповіли команді Трампа

19:42Україна
В Україну суне аномальне потепління: скоро влупить +20 градусів

В Україну суне аномальне потепління: скоро влупить +20 градусів

19:34Синоптик
Повторить долю СРСР: Ягун розкрив неочікуваний сценарій розпаду Росії

Повторить долю СРСР: Ягун розкрив неочікуваний сценарій розпаду Росії

19:30Ексклюзиви
Реклама

Популярне

Більше
Хто справжній злодій: лише люди з високим IQ розгадають загадку за 5 секунд

Хто справжній злодій: лише люди з високим IQ розгадають загадку за 5 секунд

Шторм сильно затягується: Україна під атакою потужної магнітної бурі

Шторм сильно затягується: Україна під атакою потужної магнітної бурі

Хто з чоловіків лівша: тільки геній здогадається за 5 секунд

Хто з чоловіків лівша: тільки геній здогадається за 5 секунд

Газеткою аж до 1968 року: чому в СРСР не було туалетного паперу

Газеткою аж до 1968 року: чому в СРСР не було туалетного паперу

Україна згодна на мир і готова до поступок: названо умову

Україна згодна на мир і готова до поступок: названо умову

Останні новини

19:42

Мобілізація 18-річних: в Раді різко відповіли команді Трампа

19:37

Замішані військові та блогери: стало відомо, хто побив співака Wellboy

19:34

В Україну суне аномальне потепління: скоро влупить +20 градусів

19:30

Повторить долю СРСР: Ягун розкрив неочікуваний сценарій розпаду РосіїЕксклюзив

19:19

У команді Байдена зробили прогноз про плани Трампа щодо України

Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?
19:11

Окупанти потрапили у пастку українських десантників на Курахівському напрямку

19:10

Втрати РФ у січні 2025 року поб'ють усі рекорди: що сталосяПогляд

19:05

Холодильник прослужить довгі роки: як швидко його полагодити якщо не морозить

19:04

Що категорично не можна робити 18 січня - суворі прикмети і заборони

Реклама
18:55

Навіть із Туреччини не возять: в Україні злетіли ціни на популярний овоч

18:45

Брюс Вілліс уперше вийшов у світ: момент потрапив на відео

18:42

Долар почав різко "падати": яким буде курс валют з 20 січня

18:34

Стануть стіною: аналітик пояснив, чи будуть миротворці воювати на боці ЗСУ

18:30

Мінус 300 окупантів щодоби: ЗСУ хитро перемололи ворога на важливому напрямі

18:22

"Я готова до цих стосунків": Ольга Сумська розповіла про свого шанувальника

18:11

Чому не варто ставити молоко в дверцята холодильника: експерт розкрив поширені помилки

18:10

Чому досвідчені водії завжди знімають шапку за кермом: важливий нюанс безпеки

17:53

Союзом з Польщею і Білоруссю: політик озвучив сценарій повалення Росії

17:47

Як варити яйця щоб не тріскалися: несподівана відповідь просто вражає наповал

17:46

КНДР може не захотіти розширювати допомогу РФ: чому Кім Чен Ин здав назад

Реклама
17:20

Розрядився акумулятор в мороз: як завести автомобіль - інструкція механіка

17:17

Замість Фіцо "приїхав інший лідер": Зеленський зустрівся з делегацією із Словаччини

17:15

На Київстар ТБ вийшов новий український серіал про медиків

16:37

Уряд пропонує нові зобов'язання для пільговиків щодо сплати комуналки

16:29

Росіяни штурмують позиції ЗСУ на "Жигулях": що відбувається на Покровському напрямку

16:28

Коли в Україні можуть зрости тарифи на світло: у Міненерго дали чітку відповідь

16:18

Трамп уперше за три роки поговорив із Сі Цзіньпіном: деталі

16:15

Таємні інвестиції: США розсекретили важливу інформацію про війну в Україні

16:13

НАТО б'є на сполох: РФ хоче збільшити армію на 1,5 млн солдат до кінця 2026 року

16:06

У меленій каві можуть бути таргани: наскільки небезпечний напій із комахою

16:04

Шольц розповів про розмови з Трампом і зробив прогноз щодо допомоги Україні від США

16:03

Треба знайти 3 відмінності за 12 секунд: лише люди із "зором орла" зможуть впоратися

15:30

Україна могла виграти війну до 2025 року: яка помилка Байдена завадила цьому

15:16

ЗСУ знищили та полонили окупантів, які здійснили воєнний злочин - ССО

15:14

Що буде, якщо їсти банани щодня: наскільки калорійний фрукт

15:12

Діти чекають на сестру: Христина Решетник показала кругленький животик

15:10

Захід росіян з Курщини в Сумську область: в ЗСУ зробили важливу заяву

14:52

Що робити якщо гальмує телефон: хитрий фокус здивує миттєвим результатом

14:45

Ольга Сумська розповіла про домагання колег-чоловіків

14:45

"Коли побачили загиблу маму, була істерика": у Кривому Розі жінку вбило уламками в автоФотоВідео

Реклама
14:43

Бруду більше не буде: засіб для чищення плитки у ванній – коштує копійки

14:19

Україна згодна на мир і готова до поступок: названо умову

14:14

4 загиблих, 3 важкопоранених, будівлі в диму: РФ завдала удару по Кривому РогуФото

13:59

Де хамелеон: тільки люди із "зором мисливця" знайдуть його за 7 секунд

13:54

Не НАТО: депутат сказав, якими можуть бути гарантії безпеки УкраїниВідео

13:28

"Україна вже не існує": Орбан зробив заяву про створення відносин з РФ

13:26

У Трампа є козир на перемовинах із Путіним: на Заході розкрили деталі

13:10

"Круто": хто став десятою фіналісткою нацвідбору на "Євробачення 2025"

13:07

"Можуть спробувати зробити": Байден зізнався, що був готовий до замаху в Києві

12:42

В Україні скоро вдарить +20 градусів: синоптикиня назвала дату

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти