Введення німецьких миротворців в Україну: Мерц назвав головну умову

Україна потребує гарантій безпеки, переконаний Фрідріх Мерц.

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У ФРН висловилися з приводу введення миротворців в Україну / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Участь ФРН у миротворчих силах має відповідати міжнародному праву

Мерц висловився на підтримку постачання крилатих ракет Taurus Україні

Голова партії "Християнсько-демократичний союз" Німеччини, кандидат у канцлери Фрідріх Мерц обережно висловився щодо німецької участі в миротворчих силах в Україні.

Як повідомляє видання Die Welt, Мерц вимагає, щоб німецька участь у миротворчих силах в Україні була передбачена міжнародним правом.

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"Якщо має бути мирна угода і якщо Україна потребує гарантій безпеки, то ми можемо обговорювати це тільки за наявності відповідного мандата згідно з міжнародним правом. Зараз я цього не бачу", - сказав лідер ХДС.

"Я хотів би, щоб такий мандат базувався на консенсусі з Росією, а не на конфлікті", - додав він.

Відповідаючи на запитання, які гарантії безпеки для України, крім членства в НАТО, він міг би передбачити для забезпечення можливого припинення вогню з РФ, Мерц сказав: "Я не можу собі уявити, щоб щось відбувалося в цьому напрямку сьогодні, тому що ми ще дуже далекі від такого припинення вогню. Це все питання, яке потрібно буде з'ясувати в найближчі тижні, можливо, місяці".

Постачання ракет Taurus Україні

Водночас Мерц знову висловився на підтримку постачання крилатих ракет Taurus Україні, нагадавши про аналогічні кроки інших партнерів.

Він зазначає, що США, Франція і Сполучене Королівство вже постачають Україні аналогічні системи озброєнь. "Усі троє не стали стороною війни внаслідок постачання", - сказав Мерц, назвавши Taurus "будівельним блоком для відновлення миру в Україні".

Раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Хто такий Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

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