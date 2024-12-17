'Путін не хоче закінчення війни, але готується до цього': що задумали у Кремлі

Ключові тези Веселовського:
- Українські дрони та ракети завдають Росії серйозної шкоди
- Як Путін готується до завершення війни
Надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський заявив, що в країни-агресорки Росії вже підготували пояснення на випадок завершення війни.
За словами дипломата, президент РФ Володимир Путін не хоче завершувати війну проти України. Але закінчення конфлікту можливе в разі серйозних поразок росіян. Веселовський також додав, що, наприклад, представниця МЗС РФ Марія Захарова вже склала свою заяву з поясненнями, передає РБК-Україна.
"У Захарової є сценарій, як вона буде все пояснювати. Це не проблема. І воно з'явиться тоді, коли з'являться серйозні поразки російських військ на фронті", - додав Веселовський.
Він наголосив, що українські дрони і ще недосконалі ракети завдають Росії серйозної шкоди. І це вже помічають звичайні росіяни.
"Нещодавно пройшла фраза, яка мені сподобалася. Путін не хоче закінчення війни, але Путін готується до цього. І я в цю фразу вірю. Ознаки є, але потрібно більше з нашого боку", - сказав дипломат.
Переговори Росії та України - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Фесенко назвав дату, коли можуть розпочатися офіційні переговори. Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин. Однак припинення бойових дій або "заморожування конфлікту" стане можливим лише, коли вдасться зупинити російський наступ.
Стало відомо, чи може Трамп швидко закінчити війну в Україні. Володимир Фесенко розповів, що є повідомлення з боку прессекретаря Трампа ще з листопада про те, що вони планують розпочати такі переговори 20 січня. Однак тут є важливі нюанси.
Володимир Огризко повідомив, що Україна може уникнути територіальних поступок під час мирних переговорів. За його словами, усі представники України повинні говорити з американською адміністрацією про те, що підхід з територіальними поступками країні-агресорці Росії означатиме пряму поразку США.
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