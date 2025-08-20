Українські бійці важко поранили генерала РФ: зʼявилося ексклюзивне відео

Коротко:
- ССО дроном атакували авто, у якому був генерал РФ
- Внаслідок удару Абачеву ампутували руку та ногу
У ніч на 17 серпня Сили спеціальних операцій важко поранили російського генерал-лейтенанта Еседулла Абачева в Курській області. Про це повідомляє пресслужба ССО.
За наявною інформацією, внаслідок поранення російському генералу ампутували руку та ногу. Його було терміново доставлено літаком до Москви.
"Вогневе ураження автівки заступника командувача угруповання військ "сєвєр" ЗС РФ провів підрозділ UA_REG TEAM Сил спеціальних операцій. Це відбулося у ніч на 17 серпня за 5 кілометрів від міста Рильськ, Курської області", - йдеться в повідомленні.
Сили спеціальних операцій показали ексклюзивні кадри удару по автівці російського генерала.
Еседулла Абачев - що відомо
За даними української прокуратури, ще у 2023 році проти Абачева було передано до суду обвинувачення.
Відомо, що з початком повномасштабного російського вторгнення Абачев керував так званим "2-м армійським корпусом народної міліції ЛНР".
Він безпосередньо віддавав накази бомбити та знищувати населені пункти Луганської області.
Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ
ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.
