Шойгу осоромився заявою про знищення 24 українських літаків за 5 днів: його висміяли

Над пособником Путіна через таку "статистику" почали сміятися у мережі, нагадавши йому ще й попередні брехливі заяви.

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Шойгу осоромився заявою про знищення 24 українських літаків за 5 днів/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Офіс президента України

Міністр оборони країни-агресора Росії Сергій Шойгу осоромився заявою про те, що російські окупанти нібито за 5 днів збили 24 українські літаки.

Таку "статистику" Шойгу оголосив, коли відвідував російських загарбників з підрозділів угрупування "Схід" і вручав їм медальки. Відповідне відео із заявою пособника російського диктатора Путіна опублікувало міноборони країни-агресорки.

Російський міністр оборони сказав перед окупантами, що нібито РФ вдалося збити 24 українські літаки за 5 днів. За його словами, у Росії начебто з’явилися комплекси, які дозволяють це робити.

відео дня

Проте такій заяві Шойгу не повірили навіть багато росіян. У коментарях в месенджерах і соцмережах його почали порівнювати з офіційним представником міноборони РФ Ігорем Конашенковим, який прославився брехливими зведеннями про перебіг російського вторгнення в Україну.

Користувачі нагадали Шойгу в коментарях, що Росія уже заявляла, нібито українську авіацію було знищено ще на початку повномасштабного вторгнення. Дехто жартував, нібито "треба було сказати ще більшу цифру, чого ж так мало", а хтось зазначав, що, виходить, в України навіть більше авіації, ніж в РФ. Хтось із користувачів навіть назвав хвалені комплекси, якими нібито збивалися українські літаки, "комплексами неповноцінності".

Більшість коментарів вказували на невідповідність у кремлівській пропаганді і висміювали таку заяву російського міністра оборони.

Коментарі до заяви Шойгу/ скрін Telegram

Коментарі до заяви Шойгу/ скрін Telegram

Коментарі до заяви Шойгу/ скрін Telegram

Коментарі до заяви Шойгу/ скрін Telegram

Коментарі до заяви Шойгу/ скрін Telegram

Нагадаємо, експерт пояснив, чому Шойгу заговорив про 2025 рік як рік можливого закінчення війни в Україні. За словами військового експерта порталу Defense Express Івана Киричевського, зараз рано говорити про те, що війна може завершитися у 2024 році. Ще не склалася зовнішня рамка подій, яка давала б змогу робити якісь прогнози.

Раніше повідомлялося, що Шойгу злякався військових навчань НАТО та заявив про підготовку ядерного удару по РФ. За словами Шойгу, війська НАТО регулярно проводять великі навчання, які нібито базуються на "сценаріях військового конфлікту" з Росією та Білоруссю.

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