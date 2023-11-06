Експерти викрили брехню Путіна і Шойгу про знищену українську техніку

Керівництво Міноборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу, як кажуть експерти, втратили будь-яке відчуття реальності, рапортуючи про "знищену" техніку ЗСУ.

https://glavred.net/world/eksperty-razoblachili-kak-putin-i-shoygu-vrut-ob-unichtozhennoy-ukrainskoy-tehnike-10514557.html Посилання скопійоване

Навіть деякі пропагандисти визнають брехню Міноборони РФ, Шойгу і Путіна про кількість знищеної техніки ЗСУ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Керівництво Міноборони країни-агресора РФ регулярно рапортує про знищення в боях Західної техніки, яка перебувала в розпорядженні ЗСУ ‒ причому взагалі не піклуючись про те, щоб ці повідомлення були хоч скільки-небудь правдивими. На це звернув увагу проєкт Conflict Intelligence Team.

Наприклад, підлеглі Сергія Шойгу двічі (у вересні і в жовтень) повідомляло у своїх зведеннях про знищення в Україні американських гаубиць моделі М198 (які в принципі ніколи не передавалися ЗСУ).

Далі, ЗСУ використовують американські гаубиці моделі М777. Якщо вірити брехні Міноборони РФ то, остання така гаубиця була знищена ще в березні нинішнього року – якщо виходити з офіційно озвученого західними союзниками загального числа поставлених ЗСУ гармат, пише портал "Фокус". Однак російські військові продовжують регулярно звітувати про знищення М777 — тільки на минулому тижні такі повідомлення з'являлися в зведеннях кожен день, з Понеділка по четвер.

відео дня

Навіть деякі російські пропагандисти визнають брехню Міноборони РФ про кількість знищеної техніки. Наприклад, один з таких порталів, "Військовий огляд", ще наприкінці 2022 року писав, що російські окупанти "знищили" 44 ракетні установки залпового вогню HIMARS, притому, що ЗСУ отримали всього 40 таких машин.

"Недобре виходить-мінус чотири установки "Хаймарс" кошмарять всю лінію оборони і об'єкти в тилу", – з іронією писали пропагандисти.

Регулярно бреше і сам Шойгу. В жовтні він розповів про знищення 24 українських літаків за п'ять діб. А пізніше довів цю статистику до 37 літаків за весь жовтень. При цьому, за даними OSINT-проекту Oryx, за весь час російського вторгнення підтверджені втрати української військової авіації склали 77 літаків.

Все це чергова вигадка Шойгу і Міноборони РФ, вважає військовий аналітик Ян Матвєєв.

"У реаліях цієї війни навіть один-два збитих літака досить швидко з'являються на фото і відео – як в російських, так і в українських каналах. А тут нібито збили кілька десятків, і немає жодного підтвердження, жодного фото уламків", ‒ сказав він.

У кількості знищеної української техніки плутається і сам диктатор РФ Володимир Путін - у вересні він говорив про втрату ЗСУ 18 тисяч бронемашин, а в жовтні раптово знизив цю цифру майже вдесятеро разів (до 1900 бронемашин).

Нагадаємо, раніше у Сергія Шойгу вибухнули фантазіями на адресу України. У Міноборони окупантів Росії звинуватили Україну до "проведення провокацій з біологічною зброєю" і злякалися нових "українських" бойових птахів.

Нагадаємо, постійний представник окупантів в ООН Василь Небензя на засіданні організації заявив, що Росія "отримала документи" про нібито діяльність на території України американських біолабораторій. Мовляв, там вивчалося поширення "небезпечних інфекцій", які передаються птахами, кажанами і комарами.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.