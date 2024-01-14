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У Кремлі вибухнула "війна кланів": Путін "наїхав" на Патрушева і Шойгу - ISW

Андрій Ганчук
14 січня 2024, 14:49
Угруповання Шойгу, Патрушева і Сечіна з'ясовують між собою відносини для вирішення питань після "перевиборів Путіна", вважають американські аналітики.
Патрушев, Шойгу, Сечин
Патрушев і Шойгу "атакували заступника Путіна" Сечіна - ISW / Колаж: Главред: фото: Кремль, скріншот YouTube, УНІАН

Звернення сербського найманця Деяна Берича до глави Кремля Володимира Путіна про негативне ставлення до сербів, які прибули воювати на боці окупантів агресора Росії - атака секретаря Радбезу Миколи Патрушева і міністра оборони Сергія Шойгу на "заступника Путіна" – генерального директора Роснефть Ігоря Сечіна. Раніше і сам Путін публічно "наїхав" на Патрушева і Шойгу через проблеми з комунальною інфраструктурою в Підмосков'ї і "Фондом захисників Вітчизни". Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що звернення сербського снайпера Деяна Берича до Путіна з'явилося неспроста. Воно свідчить про ситуацію, згідно з якою "між деякими російськими силовиками у найближчому оточенні Путіна спалахнула "війна кланів".

Шойгу і Патрушев проти Сечіна

На думку аналітиків, заява Берича вказує на атаку Шойгу і Патрушева на Сечіна – фактичного заступника Путіна.

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"Звернення Беріча, ймовірно, є частиною широко обговорюваних інформаційних атак проти групи російських блогерів, незалежних і тих, які відкрито критикують Міністерство оборони (МО) Росії, ці інформаційні атаки є частиною організованої кампанії проти командування ПДВ і їхніх покровителів. Джерело стверджувало, що звернення Беріча було частиною відповідної атаки, здійсненої від імені фракцій секретаря Ради Безпеки Росії Миколи Патрушева і міністра оборони Сергія Шойгу в Кремлі, проти фракції Ігоря Сечіна — "фактичного заступника" Путіна і генерального директора державної нафтокомпанії "Роснефть", - припустили американці.

У їхньому звіті йдеться, що угруповання Сечіна раніше публічно атакувало групу Патрушева через проблеми із постачаннями яєць до РФ. Син Патрушева Дмитро очолює Міністерство російського сільського господарства.

Крім того, угруповання Шойгу і Патрушева "атакував" і особисто Путін, який розкритикував їх через нездатність вирішити питання комунальної інфраструктури Московської області і "Фонду захисників Вітчизни".

Чого добиваються в оточенні Путіна

За оцінками аналітиків ISW, кремлівські угруповання намагаються дискредитувати один одного в очах Путіна, щоб отримати нові посади після "виборів президента".

Також одне з джерел сказало, що перший заступник голови ГРУ генерал-лейтенант Володимир Алексєєв схвалив звернення Берича, щоб звернути увагу Путіна на проблеми із забезпеченням військ на тлі чуток про відставку самого Алексєєва.

Нагадаємо, восени у виданні Newsweek писали, що Патрушев може стати наступником Путіна. На думку журналістів, сам Путін обрав своїм наступником прем'єра Мішустіна, але проти цього виступає політичний істеблішмент.

Політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду говорив, що у Росії може сформуватися група силовиків для перемовин щодо України. На його думку, в такій групі можуть опинитися міністр оборони Шойгу і глава Росгвардіі Золотов.

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Володимир Путін Микола Патрушев Ігор Сєчін Сергій Шойгу війна Росії та України
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