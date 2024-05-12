Путін прибрав Шойгу з посади міністра оборони і звільнив Патрушева

Новим міністром оборони країни-агресора Росії має стати Андрій Бєлоусов, раніше він обіймав посаду першого заступника глави федерального уряду.

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Шойгу обіймав посаду міністра оборони з 2012 року, його замінить цивільний міністр Бєлоусов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Високопоставлений російський військовий Сергій Шойгу, який з 2012 року обіймав посаду міністра оборони окупантів РФ, стане секретарем Ради безпеки. Його місце посяде Андрій Бєлоусов, який раніше був заступником голови уряду.

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, глава Кремля Володимир Путін у неділю, 12 травня, вніс свої пропозиції щодо зміни керівництва в силовому блоці та відомствах, які за Конституцією залишаються прерогативою президента. Тепер їх повинна затвердити Госдума.

Кого запропонував призначити Путін і на які посади

Сергій Лавров - міністр закордонних справ;

Костянтин Чуйченко - керівник Мін'юсту;

Володимир Колокольцев - керівник МВС;

Олександр Куренков - керівник МНС;

Олександр Бортніков - керівник ФСБ;

Сергій Наришкін - керівник СЗР;

Віктор Золотов - керівник Росгварії;

Дмитро Кочнєв - керівник ФСО.

Шойгу більше не міністр оборони

Багаторічного міністра оборони Сергія Шойгу переведено на посаду секретаря Ради безпеки Росії.

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Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Шойгу стане куратором роботи Федеральної служби з військово-технічного співробітництва.

Патрушев залишив посаду секретаря Радбезу РФ

За словами Пєскова, Патрушева звільнено з посади у зв'язку з переходом на іншу роботу. Про нову посаду буде відомо незабаром.

Герасимов залишається главою Генштабу РФ

Пєсков повідомив, що Валерій Герасимов залишиться на посаді керівника Генерального штабу ЗС РФ. Поки що змін у цьому питанні не очікується.

Хто такий Валерій Герасимов Валерій Герасимов - російський воєначальник. Начальник Генштабу ЗС РФ, перший заступник міністра оборони РФ з 9 листопада 2012 року. Герасимова називають головним організатором війни на сході України. Його підозрюють у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку; активний учасник тимчасової окупації Криму РФ 2014 року. Перебуває під санкціями у ЄС, Канади та України, пише Вікіпедія.

Хто такий Андрій Білоусов - коротка біографія:

Андрій Бєлоусов - перший заступник глави уряду Росії. Фігурант санкцій ЄС за підтримку війни проти України.

Раніше обіймав такі посади:

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі;

Директор Департаменту економіки та фінансів Уряду РФ;

Міністр економічного розвитку РФ;

Асистент президента РФ.

Відставка Шойгу - що було до цього:

Критика Шойгу в липні минулого року закінчилася спробою заколоту Євгена Пригожина і бойовиків ПВК Вагнер. Вони пішли маршем на Москву, щоб розібратися з Шойгу і Герасимовим. Заколот був зірваний за 200 кілометрів від російської столиці.

Наприкінці квітня заарештували заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова. Йому інкримінують отримання хабара в особливо великому розмірі. У рамках кримінальної справи йому може загрожувати до 15 років в'язниці. Українські ЗМІ вважають, що Іванова заарештували після спецоперації ГУР Міноборони України.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив, що Шойгу відправлять у відставку. На його думку, арешт Іванова - привід "розправитися" із Шойгу.

У перших числах травня в публічну сферу потрапив сценарій, згідно з яким замість Шойгу може бути призначений Дюмін - губернатор Тульської області, "охоронець Путіна". Такі відомості тиражувалися каналами, які гостро критикували Шойгу.

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