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Міноборони РФ дало "задню": штурм українських міст нібито не планувався

25 березня 2022, 19:08

У РФ заявили, що ймовірність штурму українських міст, нібито буде залежати від "виконання окремими угрупованнями поставлених завдань".

війська Росії, армія РФ, танки
Війська Росії / Reuters

У Росії зробили заяву про можливе штурм українських міст. Як заявили в Генштабі Збройних сил країни-агресора, головною метою окупанти тепер називають "звільнення" Донбасу.

"Спочатку ми і не планували їх штурм, щоб не допустити руйнувань і мінімізувати втрати серед особового складу і мирного населення", - сказав начальник Головного оперативного управління ГШ РФ Сергій Рудський.

При цьому він заявив, що зараз така "можливість не виключається".

Втім, ймовірність штурму українських міст, нібито залежатиме від "виконання окремими угрупованнями поставлених завдань".

В наслідок Рудський заявив, що сили агресора "будуть концентруватися на головному – повному звільненні Донбасу".

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Війна в Україні 2022

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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