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Коли сідав в літак з Нью-Йорка ввечері 23-го, я знав, що через пару годин буде війна – Кулеба

25 березня 2022, 12:38

Через війну українські дипломати працюють в посиленому режимі – домовляються про збільшення санкцій проти РФ і постачання Україні зброї.

Кулеба розповів, як зараз працюють українські дипломати/ Reuters

Українські дипломати зараз працюють над тим, щоб Україна отримала необхідну зброю для захисту від Росії, а також щоб Захід посилив антиросійські санкції. РФ потрібно "душити" санкціями, аж поки вона не закінчить війну і не вийде з території України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю для проєкту "Український свідок". За його словами, санкції, які вже ввели інші держави, є безпрецедентними, проте їх і далі продовжуватимуть накладати, аж поки триватиме війна.

"Межі санкцій – це кінець війни та вихід Росії з території України. Поки цього не станеться, будь-яких санкцій буде недостатньо", – наголосив Кулеба.

Також він зазначив, що війна не ускладнила організацію роботи українських дипломатів, адже коронавірус уже "навчив" їх працювати дистанційно. Зараз Міністерство закордонних справ України працює з трьох окремих регіонів, і частини команди дипломатів постійно комунікують одна з одною.

Кулеба розповів, що в перший день війни також постійно перебував на зв’язку зі своїми підлеглими.

"Сідаючи у літак в Нью-Йорку ввечері 23-го, я вже знав, що війна почнеться через пару годин. Увесь цей трансатлантичний політ я провів підключеним до Wi-Fi, відстежуючи новини, інструктуючи своїх людей, тому що війна не зупиняє дипломатію", – згадав очільник МЗС перший день війни.

читайте такожЯк закінчиться війна Росії проти України: в NYT назвали 4 варіанти розвитку подійВін наголосив, що під час переговорів з країною-агресором українська делегація не відступає від своєї чіткої позиції, у якій обов’язковими пунктами є:

  • збереження територіальної цілісності України,
  • гарантії безпеки для нашої держави.

Кулеба наголосив: він не має сумнівів, що Україна переможе. Також він зазначив, що в українського уряду є план дій як на тиждень війни, так і на шість місяців чи рік. Прогнозів щодо того, скільки може тривати війна, очільник українського МЗС не давав, проте наголосив, що як дипломат робить для завершення війни усе належне.

Раніше Кулеба назвав два варіанти фіналу війни з Росією. За його словами, або Україна беззастережно переможе РФ, або держави прийдуть до угоди, яка ґрунтуватиметься на вигідних для Української держави умовах.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба закликав європейців не піддаватися на шантаж з боку Росії і не платити за газ рублями. Він наголосив, що західні країни повинні зробити мудрий і відповідальний вибір.

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