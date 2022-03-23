Планували взяти штурмом Одесу: ЗСУ розтрощили бригаду морпіхів РФ і їх командира

ЗСУ в Одесі ліквідували бригаду морських піхотинців Росії та їх командира/Facebook / 28brigade

Збройні сили України ліквідували бригаду морських піхотинців російської армії, які мали намір здійснити спробу штурму Одеси. Серед них опинився і їх командир. Про це заявив спікер Одеської військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук.

На YouTube з'явилося відеозвернення, під час якого він сказав, що разом з бригадою морських піхотинців РФ було ліквідовано і їх командира.

"Прийшла ще одна хороша звістка: командира бригади російської морської піхоти наші теж знищили", - сказав Братчук.

Однак він не назвав імені ліквідованого командира.

"Не пробачимо! А я дякую Богові за те, що бачу українське сонце, завдяки Збройним силам України і всім, хто захищає рідний край. Тобто завдяки кожному з вас", - додав Сергій Братчук і підкреслив, що вірить в перемогу України у війні з Росією, у той час, коли багато українців прикладають максимальних зусиль, щоб вона настала якомога швидше.

Нагадаємо, армія України в 9-й раз розгромила російських окупантів у Чорнобаївці Херсонської області. В результаті ударів ЗСУ стався вибух боєкомплекту противника.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил, оборона Маріуполя розгромила загін російського спецназу. Противника деморалізовано, загін зазнав втрат. Готові продовжити воювати менше 10% особового складу.