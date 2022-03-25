Прикидаються невинними овечками: еліта РФ спирає на Путіна всю відповідальність за війну в Україні

Еліта РФ спирає на Путіна всю відповідальність за війну в Україні – Подоляк/ Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Російська еліта намагається відмежуватися від рішення Путіна розв’язати повномасштабну війну проти України.

Вони бояться юридичних наслідків, які може мати їхня причетність до війни. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Тwitter.

"Дмитро Медведєв публічно зафіксував, що рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти України, яка передбачає атаки на мирні міста, ухвалював одноосібно президент РФ. Важливий симптом – панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки", – написав Подоляк.

Нагадаємо, колишній російський президент, а зараз – заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв в інтерв'ю одному з російських медіа заявив, що завдання щодо війни ставить саме головнокомандувач Володимир Путін, і всі рішення ухвалює він.

Раніше повідомлялося, що керівництво російської армії обіцяло Володимиру Путіну захопити Київ за п'ять днів, а всю Україну – за два тижні. Про це заявила заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд.

Також раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що він робив у перший день війни, а також як зараз працює дипломатія. Через війну українські дипломати працюють в посиленому режимі – домовляються про збільшення санкцій проти РФ і постачання Україні зброї.

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