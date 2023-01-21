"Просто катастрофа" : у Німеччині в шоці через рішення Leopard 2 про танки для України

У німецькому Бундестазі розчаровані через нерішучість Шольца, який затягує постачання необхідних для України танків.

У Німеччині незадоволені рішенням про танки для України / колаж фото Вікіпедія

Канцлер Німеччини Олаф Шольц затягує передачу Україні танків Leopard 2. У зв'язку з цим під час" Рамштайна "так і не вдалося прийняти рішення на користь України, яке також дало б" зелене світло " іншим країнам, які бажають допомогти в боротьбі проти РФ.

У німецькому Бундестазі шоковані "неспроможністю" Шольца і впевнені, що Україні якомога швидше потрібно передати це озброєння. Про це заявила глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман, повідомляє ZDF.

"Історія дивиться на нас, а Німеччина, на жаль, знову продемонструвала неспроможність. Те, як канцлер ФРН Олаф Шольц інформує про цю тему громадськість – просто катастрофа. З одного боку, Німеччина надає Україні масштабну допомогу, проте через відсутність рішення про бойові танки створюється інше враження ... Сигнал був би правильним, якби ми дали партнерам зелене світло. Не всі повинні (передавати танки-Главред), а ті, хто має Leopard 2 і хто готовий поставити їх Україні", - сказала глава комітету.

Вона акцентувала увагу на тому, що передача цих танків для України цілком можлива, адже в Європі налічується майже 3000 танків Leopard 2.

Передача танків Leopard 2 Україні

Для реекспорту зброї німецького виробництва потрібен дозвіл Берліна. 18 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон прийме рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна приймати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

Під час зустрічі на авіабазі Рамштайн в Німеччині 20 січня представників різних країн, які говорили про оборону України, так і не було прийнято спільне рішення про надання Україні німецьких танків Leopard.

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