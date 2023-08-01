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США уклали угоду з Болгарією та Південною Кореєю про постачання Україні боєприпасів - FT

Анна Ярославська
1 серпня 2023, 12:05 оновлено 1 серпня, 12:09
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Адміністрація Байдена вже кілька місяців тому знала, що через високу швидкість використання боєприпасів в Україні можуть виникнути проблеми з поставками.
Війна в Україні, ЗСУ
Україна зараз робить до 8 тисяч артилерійських пострілів на день / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Адміністрація президента США Джо Байдена планує збільшити поставки Україні критично важливих 155 мм боєприпасів. З цією метою Сполучені Штати уклали угоду з Болгарією та Південною Кореєю. Також переговори про постачання ведуться з Японією.

Як повідомляє Financial Times, поставки боєприпасів від міжнародних партнерів будуть здійснені найближчим часом. Також планується збільшити виробництво в США впродовж двох наступних років.

За інформацією американських чиновників, Україна зараз виробляє до 8 тисяч артилерійських пострілів на день, що перевищує виробництво США.

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За даними видання, адміністрація Байдена вже кілька місяців тому знала, що через високу швидкість використання боєприпасів в Україні можуть виникнути проблеми з поставками, тому з моменту початку контрнаступу збільшила зусилля з транспортування снарядів на лінію фронту.

Крім того, армія США будує додаткові виробничі лінії. Зокрема, проводиться переобладнання підприємств в Онтаріо, Канаді. Будуються нові збірні лінії в Техасі. Армійські чиновники повідомляють про можливість створення нових об'єктів для завантаження, збору та упаковки 155-мм снарядів в Арканзасі, Айові та Канзасі.

Касетні боєприпаси для України

Президент США Джо Байден заявив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні. За його словами, касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу.

Касетні боєприпаси змінять правила гри. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, відповідаючи на критику деяких країн з цього приводу.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що поставка касетних боєприпасів США в Україну - "злочин", а Росія нібито "досі не застосовувала" їх.

20 липня виданням The Washington Post писало, що Збройні Сили України почати застосовувати проти окупантів надані американськими партнерами касетні боєприпаси. Їх застосували, зокрема, на південному сході держави, щоб зруйнувати російські позиції, які сповільнили літній наступ України.

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