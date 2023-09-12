Кім Чен Ин прибув до РФ: США погрожують новими санкціями за продаж зброї Москві

Вашингтон та його союзники висловлюють стурбованість з приводу недавніх ознак більш тісного військового співробітництва між Росією та КНДР.

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Кім Чен Ин приїхав до Росії / Колаж: Главред, фото: ЦТАК

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії. Його бронепоїзд зафіксували на станції Хасан в однойменному селищі на кордоні КНДР і країни-агресора РФ.

Неназване російське джерело підтвердило, що Кім Чен Ин вже перебуває на території Росії, передає Kyodo. Зі станції Хасан він повинен відправитися до Владивостока, де, як очікується, відбудеться зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це буде "повноцінний візит".

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"Відбудуться переговори між двома делегаціями, після чого, у разі необхідності, лідери продовжать спілкування у форматі тет-а-тет", - сказав він.

Дивіться відео - У РФ показали кадри проїзду поїзда з Кім Чен Ином на території Приморського краю:

Вашингтон і його союзники висловлюють стурбованість з приводу недавніх ознак більш тісного військового співробітництва між Росією і КНДР. Це буде другий саміт Кіма з Путіним після їхньої зустрічі в 2019 році під час його останньої поїздки за кордон, передає Reuters.

За даними російських інформаційних агентств, Пєсков заявив, що національні інтереси Росії диктуватимуть її політику.

"Як ви знаєте, при реалізації наших відносин з нашими сусідами, зокрема, з Північною Кореєю, нам важливі інтереси двох наших країн, а не попередження Вашингтона", - заявив Пєсков.

США обіцяють запровадити нові санкції

У понеділок Вашингтон відновив свої попередження Пхеньяну не продавати Росії зброю, яка може бути використана РФ в її агресивній війні в Україні.

Держдепартамент США заявив, що будь-яка передача зброї з Північної Кореї в Росію порушить резолюції Ради Безпеки ООН.

"Ми, звичайно, агресивно дотримуємося наших санкцій проти організацій, які фінансують військові зусилля Росії... і без коливань запровадимо нові санкції відповідним чином", — заявив представник Держдепартаменту Метью Міллер.

Раніше видання Financial Times писало, що ключовою темою зустрічі Кім Чен Ина і Путіна стане продаж Пхеньяном боєприпасів Москві.

Ймовірно, два диктатори підпишуть угоду, згідно з якою Пхеньян передаватиме Москві боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності.

За це Пхеньян може отримати від Москви, наприклад зерно, нафту і військові технології, а також тверду валюту в якості оплати. Однак не виключено, що платити за північнокорейську зброю Росія буде передачею високочутливих військових технологій, що представлятиме загрозу сусідам КНДР, зокрема, Південній Кореї та Японії.

Як повідомляв Главред, видання Politico на основі аналізу митних даних повідомляло, що Китай таємно постачає Росії зброю, дрони і бронежилети. Китай за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.

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