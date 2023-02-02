Північна Корея відправляє на окупований Донбас своїх поліцейських і військових - ЗМІ

За даними ЗМІ, особовий склад, відібраний для відправки в Україну, - молоді люди у віці від 19 до 27 років, більшість з них одружені.

Кім Чен Ин, Путін / kncd.kp, скріншот

КНДР зібралася висилати на окупований росіянами Донбас своїх поліцейських і військових.

Як повідомляє Daily NK, уряд Північної Кореї нібито нещодавно наказав північнокорейським торговим компаніям в Росії підібрати персонал для відправки в окуповану Росією східну частину України, щоб вони могли взяти участь в роботах з відновлення.

У той же час експерти відзначають, що, враховуючи, що всі торгові компанії, які отримали наказ, пов'язані з військовими або громадськими службами безпеки, КНДР, схоже, має намір відправити на схід України військових або поліцейських, а не цивільних осіб.

"Можливо, уряд вирішив це зробити, тому що солдатів і співробітників структур безпеки легше контролювати, ніж цивільних", - висловлює думку видання.

За даними Daily NK, особовий склад, відібраний для відправки в Україну, - молоді люди у віці від 19 до 27 років, більшість з них одружені. При цьому видання уточнює, що в цілому влада КНДР зазвичай відправляють у відрядження за кордон одружених чоловіків, щоб запобігти їх втечу, оскільки ті змушені залишати своїх дружин і дітей в Північній Кореї.

За даними інсайдерських джерел в Росії, Daily NK стверджує, що північнокорейські компанії повинні були завершити підбір персоналу до кінця січня. Однак коли саме цей персонал буде відправлений на окупований схід України, невідомо. Поки що КНДР відклала відправку набраних людей через поточну ситуацію на війні.

"Однак, враховуючи всі накази, видані великим торговим компаніям, перша партія, ймовірно, складе приблизно від 300 до 500 осіб. У наказах не вказано, які завдання будуть поставлені особовому складу після прибуття на схід України, але навряд чи вони будуть служити найманцями на війні. Відібраний персонал, ймовірно, братиме участь у відновленні, ремонті зруйнованих війною будівель і доріг", - повідомляє видання.

Нагадаємо, сестра лідера КНДР Кім Е Чжон заявила, що Північна Корея завжди буде на боці Росії.

Як повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї, за словами сестри Кім Чен Ина, КНДР нібито "в одному окопі" з армією окупантів і народом РФ.

Кім Е Чжон також заявила, що Росія нібито "спалить дотла" озброєння, яке Захід постачає Україні.

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