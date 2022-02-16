Ердоган оголосив про підготовку зустрічі з Зеленським і Путіним у Туреччині

Ердоган зателефонує Путіну, щоб запропонувати участь у перемовинах із Зеленським у Туреччині / Reuters

Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував президенту України Володимиру Зеленському і главі Кремля Володимиру Путіну взяти участь у тристоронній зустрічі у Анкарі або Стамбулі. Зеленський позитивно ставиться до такої ініціативи, а про позицію Кремля турецький глава держави планує дізнатися під час телефонних перемовин з Путіним.

Як повідомляє CNN Turk, Ердоган розповів про те, що зустріч президентів Туреччини, Росії та України може відбутися у Анкарі та Стамбулі, якщо на перемовини погодиться Володимир Путін.

читайте такожПутін зустрінеться з Ердоганом після його візиту до УкраїниЗа його словами, Зеленський позитивно ставиться до ідеї зустрічі. Позиція Путіна щодо цього питання повинна прояснитися за підсумками телефонних перемовин, які запланував Ердоган.

"Зеленський під час нашої з ним зустрічі заявив, що позитивно ставиться до ідеї тристоронньої зустрічі. Якщо пан Путін так само позитивно підійде до цього питання, сподіваюся, ми зможемо зустрітися у Стамбулі або Анкарі. Наразі я хочу дізнатися у нього, як він дивиться на це, під час телефонних перемовин з ним", - сказав Реджеп Ердоган і підкреслив, що справжня війна у Європі – "поганий знак".

Ініціатива Ердогана щодо зустрічі Зеленського та Путіна у Туреччині

Прессекретар турецького президента Ібрагім Калин 19 січня оголосив про те, що Реджеп Ердоган запросив президента України Володимира Зеленського і главу Кремля Володимира Путіна відвідати з візитом Туреччину для перемовин щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.

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Росія неоднозначно відреагувала на ініціативу Анкари. Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказати, що Москва може погодитися на зустріч Путіна та Зеленського у тому випадку, якщо турецька держава, мовляв, переконає Київ піти на реалізацію Мінських угод.

В Офісі президента України схвалили ідею Ердогана про зустріч Зеленського та Путіна у Туреччині. Втім, за словами радника глави ОП Михайла Подоляка, будь-які маневри, спрямовані на вирішення конфронтації, блокуються Москвою, яка знаходиться в глухій перемовній позиції.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час свого візиту до Києва 3 лютого підтвердив ініціативу щодо перемовин за участю Зеленського та Путіна. Він сказав, що Анкара зацікавлена в завершенні конфлікту двох держав.

Президент України Володимир Зеленський подякував Ердогану за ініціативу і висловив готовність участі української держави в будь-яких перемовинах, метою яких є встановлення миру.

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