УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Ердоган оголосив про підготовку зустрічі з Зеленським і Путіним у Туреччині

16 лютого 2022, 14:33

Президент України Володимир Зеленський готовий до перемовин Анкари, Києва та Москви на вищому політичному рівні.

Путін, Ердоган
Ердоган зателефонує Путіну, щоб запропонувати участь у перемовинах із Зеленським у Туреччині / Reuters

Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував президенту України Володимиру Зеленському і главі Кремля Володимиру Путіну взяти участь у тристоронній зустрічі у Анкарі або Стамбулі. Зеленський позитивно ставиться до такої ініціативи, а про позицію Кремля турецький глава держави планує дізнатися під час телефонних перемовин з Путіним.

Як повідомляє CNN Turk, Ердоган розповів про те, що зустріч президентів Туреччини, Росії та України може відбутися у Анкарі та Стамбулі, якщо на перемовини погодиться Володимир Путін.

читайте такожПутін зустрінеться з Ердоганом після його візиту до УкраїниЗа його словами, Зеленський позитивно ставиться до ідеї зустрічі. Позиція Путіна щодо цього питання повинна прояснитися за підсумками телефонних перемовин, які запланував Ердоган.

"Зеленський під час нашої з ним зустрічі заявив, що позитивно ставиться до ідеї тристоронньої зустрічі. Якщо пан Путін так само позитивно підійде до цього питання, сподіваюся, ми зможемо зустрітися у Стамбулі або Анкарі. Наразі я хочу дізнатися у нього, як він дивиться на це, під час телефонних перемовин з ним", - сказав Реджеп Ердоган і підкреслив, що справжня війна у Європі – "поганий знак".

Ініціатива Ердогана щодо зустрічі Зеленського та Путіна у Туреччині

Прессекретар турецького президента Ібрагім Калин 19 січня оголосив про те, що Реджеп Ердоган запросив президента України Володимира Зеленського і главу Кремля Володимира Путіна відвідати з візитом Туреччину для перемовин щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.

Реклама

Росія неоднозначно відреагувала на ініціативу Анкари. Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказати, що Москва може погодитися на зустріч Путіна та Зеленського у тому випадку, якщо турецька держава, мовляв, переконає Київ піти на реалізацію Мінських угод.

В Офісі президента України схвалили ідею Ердогана про зустріч Зеленського та Путіна у Туреччині. Втім, за словами радника глави ОП Михайла Подоляка, будь-які маневри, спрямовані на вирішення конфронтації, блокуються Москвою, яка знаходиться в глухій перемовній позиції.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час свого візиту до Києва 3 лютого підтвердив ініціативу щодо перемовин за участю Зеленського та Путіна. Він сказав, що Анкара зацікавлена в завершенні конфлікту двох держав.

Президент України Володимир Зеленський подякував Ердогану за ініціативу і висловив готовність участі української держави в будь-яких перемовинах, метою яких є встановлення миру.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії Володимир Зеленський Володимир Путін Реджеп Тайїп Ердоган новини України новини Туреччини
Зараз ви переглядаєте новину «Ердоган оголосив про підготовку зустрічі з Зеленським і Путіним у Туреччині». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Чарівливий нюдовий манікюр весна 2022, який пасує всім і під всеЧарівливий нюдовий манікюр весна 2022, який пасує всім і під все Буде пишно цвісти: як приготувати найкраще добриво для герані з одного препарату з аптечкиБуде пишно цвісти: як приготувати найкраще добриво для герані з одного препарату з аптечки Тривожний чемоданчик: 50 речей, які потрібно взяти з собоюТривожний чемоданчик: 50 речей, які потрібно взяти з собою Зеленський і Байден завершили переговори: всі подробиціЗеленський і Байден завершили переговори: всі подробиці "Вторгнення принесе страждання": в Білому домі повідомили деталі розмови з Путіним"Вторгнення принесе страждання": в Білому домі повідомили деталі розмови з Путіним
16:20

Мінус $2-3 млрд щомісяця: Україна зазнає удару через істерію щодо "вторгнення РФ"

16:10

Не розслабляйтесяПогляд

16:09

Налетить ураган і заллє дощами: в Україну йде небезпечна погодаВідео

16:04

Сума інвестицій Метінвесту в модернізацію виробництва перевищила $11 мільярдів

15:51

1,2 млрд доларів на модернізацію: Метінвест планує поліпшити виробництво в 2022 році

Реклама
15:39

Естонська розвідка оприлюднила звіт з датами наступу РФВідео

15:26

"Мені справді дуже жаль": Аліна Паш зняла свою кандидатуру як представника України на Євробаченні

15:07

Скандал в Одесі: депутат від "Партії Шарія" прибрав прапори України зі стола на засіданніВідео

15:03

"Продам гараж на Соломі": у трансляції Reuters з Києва "посольство РФ" зробило оголошенняВідео

15:00

Компанія Метінвест навесні підвищить зарплати на своїх підприємствах

14:58

В Україні різко подорожчав популярний овочВідео

14:48

Українська блогерка в одних трусиках оголила татуювання на інтимному місці

14:36

Місячний посівний календар на березень 2022: кращі дні для роботи в городі і саду

14:33

Ердоган оголосив про підготовку зустрічі з Зеленським і Путіним у Туреччині

14:28

Україна завоювала першу медаль на зимових Олімпійських іграх у ПекініВідео

14:27

"Коли відведуть війська – це побачать усі": Зеленський відповів на заяву РФ про відведенняВідео

14:15

Швеція не йде в НАТО - офіційна відмоваВідео

14:11

Україна або підіграє Байдену, або нехай нарікає на себе: розбір промови президентаПогляд

13:48

Удар по відносинам України з НАТО: Британія заявила про величезну військову міць РФ біля кордонівВідео

13:47

В Україні різко зросли ціни на хліб: вартість побила п'ятирічний максимумВідео

Реклама
13:37

Росіяни хочуть реваншуПогляд

13:23

"Велике будівництво" зможе будувати концесійні дороги - зміни до законодавства ухвалено

13:22

В Україні підскочать ціни на ранні овочі: експерт пояснив, в чому справа

13:10

"Ми готові": у Європи є альтернатива російському газуВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 17 лютого 2022: Левам – дохід, Терезам - удача, Водоліям - кардинальні зміниВідео

12:54

"Укрзалізниця" планує направити 1,7 млрд прибутку на проекти " великого будівництва"

12:51

"Війська РФ поїдуть додому, а нападу не буде": Білорусь готова до військової співпраці з Україною

12:42

Тимошенко показала свіже фото з чоловіком і процитувала Мауглі

12:37

Путін може тримати війська біля України, як ультиматум - Держдеп СШАВідео

12:30

#UAразом: українські зірки підтримують челендж президента Зеленського до Дня єднання УкраїниВідео

12:29

Звернення Думи щодо "ЛДНР" суперечить "Мінську": у Путіна оголосили про позицію Кремля щодо Донбасу

12:22

Поки мама сходила в магазин, дитина згоріла: у Запоріжжі в пожежі загинув 7-річний хлопчикФото

12:17

Марно просторікувати про дати ймовірного вторгнення РФ в Україну - британський міністр оборони

11:32

Олія продовжить дорожчати, при цьому її якість знижується: у чому причиниВідео

11:32

Холостяк 12 сезон: проєкт кардинально змінить правила вже в першому випускуВідео

11:26

Порошенко "дихає у спину" Зеленському: опубліковано свіжий президентський рейтинг

11:11

Підприємства Метінвесту підняли державні прапори в День єднання

11:03

Прикмети на 17 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

10:54

Президент Зеленський і перша леді запустили в соцмережах челендж до Дня єднання

10:50

"Росії краще три рази подумати, перш ніж нападати": Кулеба зробив емоційну заявуВідео

Реклама
10:41

"Реакція буде миттєвою": в МВС зробили жорстку заяву на тлі можливих сепаратистських проявівВідео

10:34

Положинський підписав контракт із ЗСУ, а Тополя вступив до лав тероборониВідео

10:10

Пенсіонери можуть витратити "тисячу Зеленського" на комуналку: механізм дій

10:06

Вторгнення Росії: британський таблоїд, який назвав час атаки, пояснив, чому Путін не наважився

10:00

Не дійшов додому зі школи: на Дніпропетровщині знайшли мертвим зниклого 6-річного хлопчика

10:00

Чому Путін не поспішатиме визнавати ОРДЛОПогляд

09:29

У Росії заявили про початок відведення військ з анексованого Криму

09:05

Провокацій з боку України не буде, але на спроби провокувати нас жорстко відповімо – РезніковВідео

08:50

"З Днем єднання, синьо-жовті": Зеленський звернувся до українців під час телемарафонуВідео

08:35

Коронавірус в Україні 16 лютого виявили у 31,5 тис. осіб: названо найзараженіші регіони

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти