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Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом

3 лютого 2022, 13:38

Президент Туреччини приїхав для участі в стратегічних перемовинах, пов'язаних із загрозою військового вторгнення Росії в Україну.

Зеленський і Ердоган
У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського та Ердогана / Скріншот трансляції Офісу президента

Турецький глава держави Реджеп Ердоган у четвер, 3 лютого, прибув з візитом в Україну. Він відправився до Маріїнського палацу, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Лідери двох держав проведуть перемовини з питань загрози військового вторгнення Росії в Україну. Київ та Анкара повинні підписати угоди про Зону вільної торгівлі. Офіційна церемонія зустрічі розпочалася о 13:00. Пресконференція для преси очікується о 15:25.

Крім підписання угоди щодо ЗВТ, держави повинні затвердити три документи - щодо співробітництва у сферах високих технологій, авіаційної та космічної галузей, у сфері молодіжної політики, а також зміни договору про співпрацю

Навіщо Ердоган прибув до Києва

Про плани Ердогана приїхати в Україну стало відомо декілька тижнів тому. У пресслужбі президента Туреччини казали, що Анкара готова зіграти роль посередника у перемовинах щодо врегулювання конфлікту Москви та Києва.

Офіційна церемонія почалася о 13:00 біля Маріїнського палацу. Відомо, що Ердоган прибув на декілька хвилин раніше. Зустріч з пресою має відбутися о 15:25.

Анкара та Київ підпишуть угоду про Зону вільної торгівлі

Під час візиту Ердогана до Києва дві держави підпишуть договір про Зону вільної торгівлі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, що завдяки договору для України відкриються нові експортні можливості, підприємства отримають потенціал для модернізації.

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Україна та Туреччина ще у 2021 році вирішили всі питання щодо укладення угоди про ЗВТ. За словами Ердогана, обсяг двосторонньої торгівлі повинен зрости до 10 мільярдів доларів.

Які ще документи підпишуть на зустрічі Зеленського та Ердогана

На перемовинах двох президентів у четвер, 3 лютого, підпишуть ще три угоди:

  • Рамковий договір про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційної та космічних галузей
  • Договір про співпрацю у сфері молодіжної політики
  • Зміни до угоди про зміцнення співпраці між правоохоронними системами двох держав.

Зеленський зустрівся з Ердоганом

Президент Зеленський зустрівся з главою Туреччини Ердоганом. Відбулася офіційна церемонія у дворі Маріїнського палацу.

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У Маріїнському палаці пройшла офіційна церемонія зустрічі Зеленського та Ердогана / Скріншот трансляції Офісу президента

Президент Туреччини привітав почесний карал біля Маріїнського парку гаслом "Слава Україні!". Зустріч Ердогана та Зеленського повинна тривати 1,5 години.

Пропозиція Ердогана щодо зустрічі Зеленського та Путіна у Туреччині

Прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин 19 січня заявив, що Реджеп Ердоган запросив президента України Володимира Зеленського і господаря Кремля Володимира Путіна з візитом до Турецької республіки. Також було анонсовано візит Ердогана до Києва. Анкара готова стати посередником у перемовинах між Україною та Росією.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков виступив зі звинуваченням на адресу України в нібито невиконанні Мінських угод щодо Донбасу і підкреслив, що Москва готова до зустрічі Путіна та Зеленського у тому випадку, якщо Анкара, мовляв, умовить українську сторону піти на реалізацію "Мінська".

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Київ позитивно ставиться до ініціативи Ердогана щодо перемовин Зеленського та Путіна у Туреччині. Втім, він підкреслив, що російська сторона знаходиться в глухій перемовній позиції, через що будь-який можливий прогрес у дискусії блокується.

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