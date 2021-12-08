Ердоган оголосив про допомогу у вирішенні конфлікту Росії та України і назвав головні цілі Анкари

Туреччина готова надати підтримку, щоб знизити напруженість між Росією та Україною - Ердоган / Reuters

Туреччина продовжує уважно спостерігати за ситуацією в Україні та на її кордонах. Мета Анкари - збереження стабільності і відсутність напруженості в регіоні. Турецька держава може надати підтримку в питаннях врегулювання російсько-українського конфлікту і налагодити діалог з державами. Анкара готова докласти максимум зусиль і взяти участь у перемовинах у будь-якому форматі. Про це заявив глава держави Реджеп Ердоган.

У ефірі телеканалу NTV він розповів про те, що турецька влада продовжує стежити за ситуацією з Україною і ставить перед собою завдання стабілізації ситуації в регіоні. Туреччина готова допомогти Москві та Києву у врегулюванні конфлікту і налагодженні комунікації.

читайте такожАнкара замість Мінська: чому Україна ризикує, погоджуючись на посередництво Ердогана"Ми уважно стежимо за подіями в Україні і поруч з нею. Ми хочемо, щоб напруженість не посилювалася, і в регіоні зберігалася стабільність. Туреччина готова надати підтримку, щоб знизити напруженість між Росією і Україною, яка в останні тижні загострилася, і налагодити канал діалогу", - сказав Ердоган.

Також він додав, що якщо Кремль та Банкова погодяться з ініціативою Туреччини, Анкара готова стати посередником у перемовинах держав у будь-якому форматі. Причому турецька сторона готова докласти максимум зусиль для встановлення миру в регіоні.

"За згодою обох сторін ми можемо запропонувати сприяння, посередництво або підтримку в будь-якому форматі. Звичайно, ми без вагань готові робити все, що в наших силах, заради миру в цьому районі", - підкреслив Реджеп Ердоган.

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Ердоган готовий стати посередником у перемовинах Зеленського та Путіна

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 29 листопада зробив заяву, згідно з якою Анкара готова надати допомогу у врегулюванні збройної конфронтації Москви та Києва. За його словами, турецькій державі вдалося встановити контакти і з Банковою, і з Кремлем. Причому Ердоган готовий особисто виступити посередником у перемовинах Зеленського та Путіна.

Російські ЗМІ отримали відомості, згідно з якими Ердоган запропонував провести саміт щодо Донбасу за участю України, РФ і Туреччини. Однак прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Москва не згодна на проведення такого заходу, оскільки Росія не визнає себе стороною конфлікту.

В Офісі Зеленського схвалили ініціативу Ердогана щодо перемовин з Росією і подякували за підтримку. На Банковій також закликали Москву не відмовлятися від пропозиції Анкари щодо вирішення російсько-українського військового конфлікту.

Російську позицію підтвердила і представниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона сказала, що Москва не бачить Туреччину в якості посередника в перегмовинах щодо Донбасу. За її словами, учасниками конфронтації, мовляв, є тільки "Київ і Донецьк з Луганськом".

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