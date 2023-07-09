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Медведєв вибухнув погрозою ударів РФ по АЕС в Україні та ядерних об'єктах в ЄС

Андрій Ганчук
9 липня 2023, 20:16 оновлено 9 липня, 20:22
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У країні-агресорі Росії звинуватили Україну в нібито "спробі ракетних ударів" по Смоленській АЕС, причому, мовляв, "британськими ракетами Storm Shadow".
Медведєв Дмитро
Медведєв цинічно "закликав" Москву вдарити по трьох українських АЕС через нібито "спробу ударів" по Смоленській АЕС / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Заступник голови Ради безпеки агресора Росії Дмитро Медведєв вибухнув загрозою Москви завдати удару по Південноо-Українській АЕС, Рівненській АЕС і Хмельницькій АЕС і ядерних об'єктах у Східній Європі. За його словами, так держава-окупант має відповісти на, мовляв, "спробу ЗСУ вразити Смоленську АЕС ракетами Storm Shadow".

У своєму Telegram-каналі російський так званий "чиновник" написав, що якщо в Москві, мовляв, "підтвердять" нібито "спроби ударів ракетами Storm Shadow по Смоленській АЕС", то окупанти, мовляв, можуть завдати удару по трьох українських атомних електростанціях і навіть ядерних об'єктах у Східній Європі.

"Якщо підтвердиться спроба атаки натівськими ракетами по Смоленській (Десногорській) АЕС, необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по Південно-Українській АЕС, Рівненській АЕС і Хмельницькій АЕС, а також по ядерних об'єктах у Східній Європі. Тут вже нема чого соромитися", - підкреслив одіозний російський діяч Дмитро Медведєв.

відео дня

У Росії звинуватили Україну в спробі ударів по АЕС ракетами Storm Shadow

У неділю, 9 липня, в російському Telegram-каналі Mash опублікували пост з відео, в якому звинуватили Україну у нібито "спробі ракетної атаки" Десногорської атомної станції у Смоленській і військового аеродрому в Калузькій областях.

Жодних доказів і обґрунтувань до публікації такої інформації не було. Ймовірно, російська пропаганда вирішила розтиражувати черговий фейк.

У Росії вважають, що, нібито "удар могло бути завдано, імовірно, британськими Storm Shadow". Мовляв, "Україна застосувала ракети НАТО проти РФ".

Інші новини:

Дмитро Медведєв війна Росії та України Ракети Storm Shadow
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