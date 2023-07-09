Медведєв вибухнув погрозою ударів РФ по АЕС в Україні та ядерних об'єктах в ЄС

У країні-агресорі Росії звинуватили Україну в нібито "спробі ракетних ударів" по Смоленській АЕС, причому, мовляв, "британськими ракетами Storm Shadow".

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Медведєв цинічно "закликав" Москву вдарити по трьох українських АЕС через нібито "спробу ударів" по Смоленській АЕС / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Заступник голови Ради безпеки агресора Росії Дмитро Медведєв вибухнув загрозою Москви завдати удару по Південноо-Українській АЕС, Рівненській АЕС і Хмельницькій АЕС і ядерних об'єктах у Східній Європі. За його словами, так держава-окупант має відповісти на, мовляв, "спробу ЗСУ вразити Смоленську АЕС ракетами Storm Shadow".

У своєму Telegram-каналі російський так званий "чиновник" написав, що якщо в Москві, мовляв, "підтвердять" нібито "спроби ударів ракетами Storm Shadow по Смоленській АЕС", то окупанти, мовляв, можуть завдати удару по трьох українських атомних електростанціях і навіть ядерних об'єктах у Східній Європі.

"Якщо підтвердиться спроба атаки натівськими ракетами по Смоленській (Десногорській) АЕС, необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по Південно-Українській АЕС, Рівненській АЕС і Хмельницькій АЕС, а також по ядерних об'єктах у Східній Європі. Тут вже нема чого соромитися", - підкреслив одіозний російський діяч Дмитро Медведєв.

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У Росії звинуватили Україну в спробі ударів по АЕС ракетами Storm Shadow

У неділю, 9 липня, в російському Telegram-каналі Mash опублікували пост з відео, в якому звинуватили Україну у нібито "спробі ракетної атаки" Десногорської атомної станції у Смоленській і військового аеродрому в Калузькій областях.

Жодних доказів і обґрунтувань до публікації такої інформації не було. Ймовірно, російська пропаганда вирішила розтиражувати черговий фейк.

У Росії вважають, що, нібито "удар могло бути завдано, імовірно, британськими Storm Shadow". Мовляв, "Україна застосувала ракети НАТО проти РФ".

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