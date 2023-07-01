Медведєв забився в істериці: пригрозив ядеркою Польщі і "зникненням" Дуді

Заступник голови Радбезу країни-агресора Росії Дмитро Медведєв вибухнув новою порцією ядерних погроз і вирішив образити польських політиків.

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Медведєв "відреагував" на ініціативу Польщі щодо отримання ядерної зброї / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, Офіс президента

Заступник голови Ради безпеки країни-окупанта Росії Дмитро Медведєв виступив з новими ядерними погрозами. Він пригрозив ядерним ударом Польщі і, мовляв, "зникненням" президенту країни Анджею Дуді і керівнику правлячої партії Право і справедливість Ярославу Качиньському.

У своєму Telegram-каналі Медведєв розповів, як давав коментар російським пропагандистам. За його словами, можливе розміщення в Польщі ядерної зброї, мовляв, "призведе до його застосування".

"Прохання про розміщення в Польщі ядерної зброї загрожує тільки одним. Така зброя буде застосована. Нарешті, на радість всім безумцям (навіть при розумінні того, що остаточне рішення ухвалюватимуть маразматики за океаном)", - побредив Медведєв.

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Також він вибухнув погрозою на адресу президента Польщі Дуди і глави правлячої партії Право і справедливість Качинського.

"Але є в цьому і позитивна сторона. Зникнуть всі Дуди, моравецькі, качиньські... Ну й інші зникнуть, на жаль...", - підкреслив Дмитро Медведєв.

Раніше Медведєв розмріявся про так звану "зону безпеки" у Львові і злякався військової допомоги Україні з боку Заходу. При цьому він пригрозився "знищити кабельний зв'язок" західного світу в океані.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що директор Білорусі Лукашенко і заступник голови Радбезу РФ Медведєв на пару виконують функцію "клоунського ВІП-агітаційного поїзда". На думку чиновника, вони "дивні брати-близнюки".

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