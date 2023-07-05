Звинуватив США: Медведєв видав абсурдну заяву про 'закінчення війни за кілька днів'

Медведєв звинуватив США та "їхніх васалів" у тому, що вони допомагають Україні зі зброєю.

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Медведєв погрожує Україні ядерною зброєю / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Заступник голови Ради безпеки країни-агресорки Росії Дмитро Медведєв видав чергову абсурдну заяву. У своєму зверненні він похвалив російську окупаційну армію та заявив, що "СВО" можна було б закінчити через кілька днів".

Як пишуть російські пропагандисти, Медведєв звинуватив США та "їхніх васалів" у тому, що вони допомагають Україні зі зброєю. А якби цього не було, то Росія уже б могла закінчити так звану "СВО". Також він заявив, що якби Захід зараз покинув Україну напризволяще, то війна могла б закінчитись за "кілька днів".

"Якби НАТО, перш за все США і їхні васали, припинили поставляти зброю і засоби ураження Україні, то "спеціальна військова операція" завершилася б буквально за кілька місяців", - заявив Медведєв.

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Медведєв видав абсурдну заяву / скріншот: Главред

"Запасний президент" Росії також вкотре пригрозив нашій державі застосуванням ядерної зброї. Мовляв, або війна закінчиться мирним договором, або ядерним ударом.

Дивіться відео про те, як Медведєв розповів свій варіант закінчення війни за кілька днів:

Заяви Медведєва про війну в Україні

Нагадаємо, що Медведєв вибухнув погрозою Росії "завдати превентивного ядерного удару". Заступник Володимира Путіна в Радбезі агресора Росії Дмитро Медведєв злякався нібито ймовірності "передачі західним світом Україні ядерної зброї".

Медведєв пригрозив Зеленському вбивством. Медведєв оскандалився після своєї дивної заяви про "необхідність усунути" президента України Володимира Зеленського. Подоляк розкритикував Медведєва і жорстко поставив його на місце.

Медведєв забився в істериці через слова Зеленського про Крим і пригрозив "актами відплати". Заступник Путіна в Радбезі країни-агресора Росії Дмитро Медведєв погрожує, мовляв, "дійти до Києва і повалити владу Володимира Зеленського".

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