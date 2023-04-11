Медведєв помиляється, ми не дозволимо РФ знищити Україну - Держдеп США

Кордони однієї країни не повинні бути стерті чистою агресією іншої, заявили в Держдепі США. Вашингтон продовжить підтримувати Україну.

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Ведант Патель відповів на фантазії Дмитра Медведєва / Фото: state.gov, сайт Кремля

Вашингтон не дозволить Росії знищити Україну. Про це заявив речник Державного департаменту США Ведант Патель, коментуючи заяви експрезидента РФ, заступника голови Радбезу країни-агресора Дмитра Медведєва.

За його словами, коли Медведєв говорить про "зникнення" України, то він помиляється, оскільки США продовжують надавати військову допомогу нашій країні для захисту її територіальної цілісності й суверенітету.

"Кордони однієї країни не повинні бути стерті чистою агресією іншої. І тому ми будемо продовжувати підтримувати наших українських партнерів і надавати їм найкращі можливі позиції за столом переговорів, якщо це станеться", — сказав дипломат під час брифінгу.

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Заяви Медведєва про Україну

Заступник голови Радбезу країни-агресора Росії Дмитро Медведєв постійно озвучує абсурдні заяви. Днями він пофантазував про майбутнє України та Заходу. Він заявив, що Україна нібито "нікому не потрібна і зникне з планети".

До слова, скандальний американський комерсант і віднедавна власник сервісу мікроблогів Twitter Ілон Маск відмовився видаляти твіт експрезидента країни-агресора РФ Дмитра Медведєва про те, що "Україна зникне, бо нікому не потрібна". Комерсант пояснив своє рішення тим, що всі новини, на його думку, "певною мірою є пропагандою".

Раніше Медведєв так розхвилювався про долю УПЦ МП в Україні, що накинувся з погрозами на українського президента Володимира Зеленського. Одіозний російський політик погрожував українській владі "судом людським і Божим".

Також Медведєв закотив істерику через можливу появу в Україні миротворців НАТО. Російський чиновник-пропагандист обізвав їх "озвірілими тварюками, що зіскочили з котушок".

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