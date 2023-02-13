Пропаганда зламалася: путінський політолог заявив про провал "СВО"

У Росії поскаржилися, що ЗСУ - це дуже ефективна армія, чого не очікували окупанти.

Марков, Путін / скріншот YouTube

Путінський політолог і колишній депутат Держдуми Сергій Марков заявив, що російська так звана "спецоперація" провалилась.

Марков заявив, що Росія готувалася до двох типів воєн: ядерної - з США і війні з парамілітарними утвореннями, пишуть російські пропагандисти.

Він поскаржився, мовляв, виявилося, що ЗСУ - це дуже ефективна армія, чого не очікували окупанти.

"Ми зіткнулися з третім типом війни, чого ми взагалі не очікували. Виявилося, що ми повинні вести війну, а не "спецоперацію". "Спецоперація" фактично у нас провалилася. Ми змушені воювати з сильним противником. Ми як планували: знищити ППО і тоді б наші літаки домінували в повітрі. Але ми не змогли знищити ППО. Наші літаки не літають на території України, а так підлітають, запускають ракети і тікають", - скаржиться пропагандист.

Також Марков заявив, що з "успіхами" окупаційної армії на Донбасі, Про Київ за "три дні" потрібно забути, бо, мовляв, столицю України доведеться "брати" 25 років.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний 2023 рік має стати вирішальним у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін проти України. Він додав, що українська влада повністю усвідомлює, з якими проблемами може зіткнутися і яких результатів потрібно досягти.

Нагадаємо, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов назвав головні ризики для України в 2023 році. У новому 2023 році велика ймовірність того, що війна в Україні може бути поставлена на паузу.

Вам може бути цікаво: