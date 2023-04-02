Погрожує судом людським і Божим: Медведєв накинувся на Зеленського через УПЦ МП

Прихвостень Путіна навіть почав цитувати церковні книги, так "пройнявся" долею московського патріархату в Україні.

Медведєв накинувся на Зеленського через УПЦ МП/ Офіс президента України, сайт Кремля

Заступник голови Ради безпеки країни-агресорки Росії Дмитро Медведєв так розхвилювався про долю УПЦ МП в Україні, що накинувся із погрозами на українського президента Володимира Зеленського та всю верхівку влади нашої держави.

У черговій пропагандистській публікації, яку він оприлюднив у Telegram, Медведєв погрожує українській владі "судом людським і Божим".

"Впевнений, вони постануть не тільки перед судом людським, але перш за все перед Його судом. І отримають за все скоєне", – написав прихвостень російського диктатора Володимира Путіна.

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На хвилі таких емоцій поплічник диктатора РФ навіть процитував Одкровення Іоанна Богослова ("Апокаліпсис").

"І схоплений був звір і з ним лжепророк, який виробляв чудеса перед ним, якими він звабив тих, хто прийняли накреслення звіра і поклоняються його зображенню: обидва живі кинуті в озеро вогняне, палаюче сіркою", – написав Медведєв.

Скандальні заяви Медведєва

Нагадаємо, заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв зморозив ще одну "причину" повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В інтерв′ю російським пропагандистам він заявив, нібито "Україна – це частина Росії", але начебто довгий час Росія "мирилася з тим, що Україна була окремо".

Також раніше Медведєв поділився своїми рожевими мріями про те, що РФ нібито повинна захопити "всю Україну аж до Львова". При цьому путінський прихвостень вважає, нібито проти російських окупантів "непрямо" виступили 3,6 мільйона представників армії НАТО.

Нагадаємо, Медведєв закотив істерику через можливу появу в Україні миротворців НАТО. Російський чиновник-пропагандист обізвав їх "озвірілими тварюками, що зіскочили з котушок". Медведєв вдався до образ, назвавши натівців "вовками в овечій шкурі", які хочуть встановити "вигідний їм мир".

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