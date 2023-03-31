'Вовки в овечій шкурі': Медведєв закотив істерику і зробив різкий випад на адресу миротворців НАТО

"Запасний" президент РФ вдався до образ, назвавши натівців "вовками в овечій шкурі", які хочуть встановити "вигідний їм мир".

Медведєв видав порцію погроз на адресу миротворців НАТО / Колаж фото УНІАН, сайт Кремля

Заступник голови Радбезу країни-агресорки Росії Дмитро Медведєв закотив істерику через можливу появу в Україні миротворців НАТО. Російський чиновник-пропагандист обізвав їх "озвірілими тварюками, що зіскочили з котушок".

У своєму Telegram-каналі Медведєв вдався до образ, назвавши натівців "вовками в овечій шкурі", які хочуть встановити "вигідний їм мир".

"Натівці – не просто озвірілі тварюки, що зіскочили з котушок від свого жлобства та нахабства. Вони мають всіх інших за закінчених придурків. І, цинічно посміхаючись, пропонують свої миротворчі послуги. Їхні справжні наміри зрозумілі – встановити на лінії зіткнення вигідний їм мир з позиції сили", - видав Медведєв.

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При цьому він заперечує сам собі, тут же заявляючи, що натівці "хочуть розв'язати Третю світову війну".

"Зрозуміло, що так звані миротворці НАТО просто збираються розпочати конфлікт на боці наших ворогів. Неабияк нагріти на цьому руки, довівши ситуацію до точки неповернення. Розв'язати ту саму Третю світову, якої на словах так побоюються", - написав російський чиновник-пропагандист.

Ба більше, "запасний" президент РФ назвав миротворців ворогами країни-агресорки, яких потрібно вбивати.

"Вони будуть законною метою для наших Збройних сил, якщо розмістяться на передовій без згоди Росії зі зброєю в руках і безпосередньо загрожуватимуть нам. І тоді ці миротворці мають бути безжально знищені. Вони солдати ворога", - заскулив Медведєв.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що лідери країн Євросоюзу близькі до обговорення питання про відправку миротворчих сил в Україну. І це нібито всерйоз підвищує шанси на те, що почнеться Третя світова війна.

"Ми зараз близькі до того, що для європейських лідерів стане легітимним відправляти якісь миротворчі сили на фронт. Якщо так буде продовжуватися, ми можемо дійти до Третьої світової війни", - сказав Орбан.

Як зазначив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник, війна Росії проти України закінчиться восени, а далі зайдуть миротворці НАТО. За його словами, будуть організовані бази НАТО і запуститься процес вступу України до Альянсу.

"Тому мені здається, що в 2023 році буде зроблено все можливе для того, щоб до осені, до кінця вересня 2023 року, все було закінчено. Це моя думка на сьогоднішній день: до кінця вересня-початку жовтня ця війна може завершитися", - спрогнозував Сотник.

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