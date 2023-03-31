УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Вовки в овечій шкурі": Медведєв закотив істерику і зробив різкий випад на адресу миротворців НАТО

31 березня 2023, 20:20
"Запасний" президент РФ вдався до образ, назвавши натівців "вовками в овечій шкурі", які хочуть встановити "вигідний їм мир".
'Вовки в овечій шкурі': Медведєв закотив істерику і зробив різкий випад на адресу миротворців НАТО
Медведєв видав порцію погроз на адресу миротворців НАТО / Колаж фото УНІАН, сайт Кремля

Заступник голови Радбезу країни-агресорки Росії Дмитро Медведєв закотив істерику через можливу появу в Україні миротворців НАТО. Російський чиновник-пропагандист обізвав їх "озвірілими тварюками, що зіскочили з котушок".

У своєму Telegram-каналі Медведєв вдався до образ, назвавши натівців "вовками в овечій шкурі", які хочуть встановити "вигідний їм мир".

"Натівці – не просто озвірілі тварюки, що зіскочили з котушок від свого жлобства та нахабства. Вони мають всіх інших за закінчених придурків. І, цинічно посміхаючись, пропонують свої миротворчі послуги. Їхні справжні наміри зрозумілі – встановити на лінії зіткнення вигідний їм мир з позиції сили", - видав Медведєв.

відео дня

При цьому він заперечує сам собі, тут же заявляючи, що натівці "хочуть розв'язати Третю світову війну".

"Зрозуміло, що так звані миротворці НАТО просто збираються розпочати конфлікт на боці наших ворогів. Неабияк нагріти на цьому руки, довівши ситуацію до точки неповернення. Розв'язати ту саму Третю світову, якої на словах так побоюються", - написав російський чиновник-пропагандист.

Ба більше, "запасний" президент РФ назвав миротворців ворогами країни-агресорки, яких потрібно вбивати.

"Вони будуть законною метою для наших Збройних сил, якщо розмістяться на передовій без згоди Росії зі зброєю в руках і безпосередньо загрожуватимуть нам. І тоді ці миротворці мають бути безжально знищені. Вони солдати ворога", - заскулив Медведєв.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що лідери країн Євросоюзу близькі до обговорення питання про відправку миротворчих сил в Україну. І це нібито всерйоз підвищує шанси на те, що почнеться Третя світова війна.

"Ми зараз близькі до того, що для європейських лідерів стане легітимним відправляти якісь миротворчі сили на фронт. Якщо так буде продовжуватися, ми можемо дійти до Третьої світової війни", - сказав Орбан.

Як зазначив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник, війна Росії проти України закінчиться восени, а далі зайдуть миротворці НАТО. За його словами, будуть організовані бази НАТО і запуститься процес вступу України до Альянсу.

"Тому мені здається, що в 2023 році буде зроблено все можливе для того, щоб до осені, до кінця вересня 2023 року, все було закінчено. Це моя думка на сьогоднішній день: до кінця вересня-початку жовтня ця війна може завершитися", - спрогнозував Сотник.

Вас може зацікавити:

війна в Україні НАТО миротворцы Дмитро Медведєв війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:08

"Їй далеко до інтелекту Галкіна": Вайкуле яскраво заткнула Скабєєву

11:00

У боях за Бахмут загинув відомий український альпініст Орест Кінаш

10:19

Виконували цілих 3 функції: чому раніше віконниці були на кожному вікні

10:12

Чому 1 квітня категорично не можна пригощати хлібом: прикмети і заборониВідео

10:08

"Ноги схожі на сірники, втрачає вагу": Путін перебуває під дією сильних наркотиків - СоловейВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:00

СБУ вручила підозру митрополиту Павлу Лебедю і обшукує Лавру - ЗМІВідео

09:35

США готують новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд для України: що до нього увійде

09:31

"Київ підвищив ставку": зустріч Сі Цзіньпіна і Зеленського відбудеться скоро, у Пекіна дедлайн - експертВідео

09:16

Роман Цимбалюк. Лукашенко звернувся до Зеленського з проханням від ПутінаВідеоблоги

Реклама
08:50

ЗСУ відновили позиції навколо Бахмута - ISW

08:27

"Війна закінчиться раптово": астролог вказав найуспішніші дати для контрнаступу ЗСУВідео

08:18

США не надаватимуть Україні ATACMS, але розглядають інші варіанти - американський генерал

08:15

Вірус Путіна вразив Сі Цзіньпіна, Китай готується вбитися об стінуПогляд

07:44

Перемога України у війні проти Росії у 2023 році малоймовірна - генерал МілліВідео

07:05

Гороскоп на квітень 2023 для Риб: конфлікти у родині та зміна джерела доходуВідео

06:20

На "мерсі" в Царство небесне не в'їдешПогляд

05:31

Гороскоп на квітень 2023 для Козерогів: конфлікти, повернення колишніх шанувальників, сюрпризиВідео

03:30

Китай виступив проти ядерної зброї в Білорусі: експерт пояснив, що потрібно ПекінуВідео

02:42

"Пляма на стіні не від Джигурди залишилось?": Волочкова показала відео зі спальніВідео

02:15

5 речей, які не варто купувати на розпродажі: дуже швидко відправляться на смітник

Реклама
01:35

Військовий експерт спрогнозував, чи застосує РФ проти України тактичну ядерну зброюВідео

00:05

Досвідчені господині ніколи не викидають заварку на смітник: 4 незвичних способи її використання

31 березня, п'ятниця
23:46

"Лукашенка будуть ненавидіти": Санніков прокоментував можливість розміщення ядерки в БілорусіВідео

23:30

Пузатий вмираючий лебідь: в мережу потрапило дуже невдале фото Волочкової в пачціВідео

22:55

Потап відреагував на чутки про розлучення з Каменських

22:21

"Більше нічого не вирішує": Зеленський вказав місце Лукашенка в історії з ядерною зброєю в БілорусіВідео

21:53

Ажіотаж в аптеках відміняється: у МОЗ заспокоїли українців щодо продажу ліків за рецептомВідео

21:12

Гороскоп на квітень 2023 для Водоліїв: чим здивує другий місяць весниВідео

21:09

Китай зарубав передачу ядерної зброї іншим країнам, а у Лукашенка різко огризнулись в ООНВідео

20:54

"У Путіна була невдала зустріч із Сі Цзіньпінем": Зеленський прокоментував ядерні погрози РФВідео

20:20

"Вовки в овечій шкурі": Медведєв закотив істерику і зробив різкий випад на адресу миротворців НАТОВідео

19:54

Більшість ліків в Україні тепер за рецептом: як купити препарати і чому на нас очікують проблеми

19:15

Яку зброю Пекін вже зараз може постачати окупантам: Жданов здивував подробицямиВідео

18:50

Запроваджувати продаж ліків за рецептами в умовах війни - безглуздяПогляд

18:44

"Миротворці" виглядають комічно": Подоляк розніс Лукашенка і поставив умову військам РФВідео

17:35

"Воював у самому пеклі, щоб потрапити до раю": на війні загинув талановитий актор Антон ПрасоленкоВідео

17:05

Навіщо в каву додають активоване вугілля: дивовижна відповідь про новий напійВідео

16:45

Наступ Росії досяг кульмінації, план Путіна щодо Донбасу провалився - ГУРВідео

16:38

Навіщо досвідчені господині перуть тюль сіллю: унікальний секрет, який здивує

16:01

Нескінченно нудять і бубнять: 3 знака зодіаку, які люблять скаржитися

Реклама
15:53

Влада Угорщини погано кланяється Путіну: Подоляк пояснив, чому Москва "кинула" БудапештВідео

15:46

93% українців вірять у перемогу України у війні, 50% чекають, що вона настане до кінця 2023 року - опитування

15:24

Як позбутися від попелиці назавжди: 3 простих способи знищити небезпечного шкідника

15:20

Залежний від Путіна Макрон шукає виходи для збереження атомної енергетики - ЖдановВідео

15:13

"Я бачив загробне життя": чоловік розповів, про що його "попередили ангели"

15:13

"На межі розлучення": Тодоренко розповіла про проблеми в родиніВідео

15:08

Що потрібно, щоб абрикос плодоносив: поради, які повинен знати кожен садівник

14:52

Прогнувся під Путіна: ображений Лукашенко вибухнув виправданнями і зробив випад на адресу УкраїниВідео

14:46

Потап і Настя розлучаються: інсайдер озвучив причинуВідео

14:32

Що потрібно прибрати перед Великоднем в квартирі: 3 речі, які не можна залишати в будинку

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти