'Всі новини - пропаганда': Маск відмовився видалити пост Медведєва про 'зникнення України'

Власник Twitter Ілон Маск відмовився видаляти твіт експрезидента країни-агресора РФ Дмитра Медведєва про те, що "Україна зникне, тому що нікому не потрібна"

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Дмитро Медведєв та Ілон Маск / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Скандальний американський комерсант і віднедавна власник сервісу мікроблогів Twitter Ілон Маск відмовився видаляти твіт експрезидента країни-агресора РФ Дмитра Медведєва про те, що"Україна зникне, тому що нікому не потрібна". Комерсант пояснив своє рішення тим, що всі новини, на його думку, "певною мірою пропаганда".

"Мені сказали, що Путін назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні, тому він не зовсім мій найкращий друг. Всі новини є певною мірою пропагандою. Нехай люди самі вирішують", - відповів Маск.

Таким чином комерсант відповів на закиди одного з користувачів сервісу, який переховувався під псевдонімом Anonymous Operations. Той припустив, що пост Медведєва є закликом до геноциду українців. І окремо дорікнув Маску в тому, що він не дотримується антиросійських санкцій, а також прямо порушує правила Twitter, коли дозволяє посадовим особам країни-агресора РФ писати там твіти.

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Медведєв вибухнув загрозою РФ завдати ракетного удару по Німеччині

Колишній президент агресора Росії Дмитро Медведєв, коментуючи заяву Берліна про те, що якщо російський директор Путін приїде до Німеччини, то його заарештують, вибухнув погрозами на адресу ФРН. Мовляв, в такому випадку Москва нібито "завдасть ракетних ударів по Бундестагу, офісу канцлера та інших об'єктах".

"У цьому випадку всі наші кошти – ракетні та інші – полетять в Бундестаг, в офіс канцлера і так далі", - помарив Медведєв.

В офісі канцлера Німеччини Олафа Шольца назвали заяву Медведєва провокацією і вирішили навіть не відповідати на таку риторику.

"У мене немає бажання реагувати на подібні провокації, вони говорять самі за себе", - підкреслив спікер німецького Кабміну Штеффен Гебештрайт.

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