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Медведєв вивергнув жовч на слова Подоляка про Крим через півроку: В ОП гідно відповіли

28 листопада 2022, 21:43

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк і скандальний росіянин Дмитро Медведєв посварилися в мережі через питання звільнення Криму.

Подоляк, Медведєв
Михайло Подоляк, Дмитро Медведєв / колаж фото УНІАН

Скандальний російський політик (і колишній президент країни-агресора) Дмитро Медведєв роздратувався через нову заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка - мовляв, той збирається вийти в ефір з Ялти вже через півроку. Плоди своєї хворої підсвідомості Медведєв виплеснув на свою сторінку в Twitter.

"Українські курці продовжують мріяти прямими відеовключеннями з Ялти та інших місць. Можна організувати таке. Прямо з СІЗО в Криму. Хоча найбільш просунутим вийде організувати сеанс зв'язку з "Лефортово", - написав він.

Подоляк, у свою чергу, довго з відповіддю тягнути не став і написав ‒ мовляв, в Ялті необхідно провести суд над російськими військовими злочинцями (для того, щоб змусити Росію поважати норми міжнародного права.

"Слідчий ізолятор міста Ялта - відмінне місце для утримання російських військових злочинців перед спеціальним трибуналом. Що почалося в Криму, має там і закінчитися. Немає іншого шляху змусити клептоманів поважати міжнародне право, як суд в місці, де була заснована сучасна ООН", ‒ відповів він.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Главред, радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

У МВС України попереджали, що якщо окупанти РФ знову підуть в атаку на Київ з території Білорусі, ЗСУ завдадуть удару по російських загарбниках прямо на кордоні. Росіяни тоді зазнають великих втрат.

Заступник начальника Головного оперативного управління ЗСУ Олексій Громов говорив, що російська армія може атакувати на заході кордони між Білоруссю і Україною. Проте метою РФ може бути не Київ, а ліквідація шляхів логістики, за якими Україна отримує військову допомогу від Заходу.

Інші новини:

Дмитро Медведєв Михайло Подоляк новини України війна Росії та України
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